Udany rewanż w starciu Djokovicia z Sinnerem. Deklasacja na korcie centralnym Wimbledonu

Półfinały tegorocznego Wimbledonu w singlu mężczyzn przyniosły nam podobne zestawienia, co kilka tygodni temu podczas Roland Garros. Jannik Sinner trafił na Novaka Djokovicia. Jedyną różnicą było to, że Carlos Alcaraz tym razem nie zmierzył się z Lorenzo Musettim, a Taylorem Fritzem. Amerykanin miał dwa setbole w tie-breaku na wagę piątej partii, ale Hiszpan zanotował powrót ze stanu 4-6, wygrywając cztery punkty z rzędu . Dzięki temu zagwarantował sobie trzeci z rzędu awans do decydującego starcia na wielkoszlemowej imprezie w Londynie i mógł już oczekiwać na swojego przeciwnika.

Tuż przed godz. 18:00 czasu polskiego na korcie centralnym pojawili się Włoch oraz Serb. Lider rankingu ATP wygrał co prawda cztery ostatnie spotkania z 38-latkiem, ale miał pewne rachunki do wyrównania za Wimbledon. Obaj grali ze sobą w Londynie przed dwoma i trzema laty, za każdym razem lepszy okazywał się wówczas wielki mistrz Belgradu. To były jednak inne wydania Jannika i Novaka. Tym razem faworytem do zwycięstwa był tenisista z Italii, chociaż obaj też zmagali się z pewnymi problemami zdrowotnymi - Sinnerowi dolegał ból łokcia, a Serbowi - problemy z nogą. Pojawiały się zatem znaki zapytania czy będzie to miało wpływ na dyspozycję obu zawodników.