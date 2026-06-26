Mowa o gremium, które zasiadło w studiu "Tennis Channel". A w jego składzie znaleźli się: były amerykański tenisista Nicholas Monroe, jego znana rodaczka Danielle Collins, a także słynny trener Brad Gilbert.

Każde z nich miało za zadanie podsumować pierwszą połowę tego roku, przyznając tytuły w pięciu kategoriach: zawodnik roku, zawodniczka roku, nowicjusz roku, nowicjuszka roku oraz najlepsza historia tego roku. I właśnie przedostania z nich została zdominowana przez Maję Chwalińską, która stała się jednogłośnie objawieniem sezonu 2026.

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- Pokazała pełną różnorodność, jaką ma w swojej grze. I myślę, że może przenieść ją na każdą nawierzchnię - stwierdził Nicholas Monroe, argumentując swój wybór.

- Jej rezultat z Rolanda Garrosa mówi sam za siebie. To, co zrobiła, było niesamowite. Myślę, że to zawodniczka, która ustabilizuje się jako jedna z topowych tenisistek, przynajmniej w TOP 20 rankingu. Jej narzędzia tenisowe robią wrażenie, jest świetnym sportowcem - dodała Danielle Collins.

Brad Gilbert natomiast zaznaczył, że triumf w tej kategorii 24-letniej zawodniczki to wyjątek wbrew zwyczajowym regułom, ale także wskazał w niej na Mają Chwalińską.

- Normalnie nie dajesz tytułu nowicjuszki komuś w jej wieku, ale ona nie grała zbyt wiele w głównym tourze. I mam nadzieję, że zdoła utrzymać ten poziom - spuentował wątek naszej finalistki Rolanda Garrosa.

Wspomniane jury nie miało wątpliwości także w dwóch najważniejszych kategoriach, uznając, że najlepszą - jak dotąd - tenisistką w tym roku jest Aryna Sabalenka, a wśród panów prym wiedzie nie kto inny niż sam Jannik Sinner.

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Maja Chwalińska THOMAS SAMSON East News





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