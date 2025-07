Tyle za wygraną zarobił Kamil Majchrzak, jest czym się chwalić. Historyczny wyczyn

W najlepsze trwa Wimbledon 2025. W czwartek rozegrano kilka meczów 2. rundy turnieju, a wśród zawodników rywalizujących o awans do dalszego etapu był Kamil Majchrzak. Ten w 1/64 finału po pięciu setach poradził sobie z wyżej notowanym w rankingu ATP Matteo Berrettinim, a w 2. rundzie wyeliminował 21-letniego Ethana Quinna.

Polak tym samym dopiero drugi raz w karierze zameldował się w 3. rundzie turnieju wielkoszlemowego. W przeszłości dokonał tego w 2019 roku podczas zmagań w US Open. Co więcej, do tegorocznej edycji Wimbledonu 29-latek nigdy nie wygrał spotkania w głównej drabince.

Na taką wypłatę może liczyć Majchrzak

Sukces ten bez wątpienia nieco wzbogaci polskiego tenisistę. W przypadku porażki w swoim pierwszym meczu ten zainkasowałby zaledwie 66 tysięcy funtów. W przeliczeniu na złotówki jest to około 326 tys. Awans do 2. rundy to wzrost tej kwoty do 99 tys. funtów, czyli blisko 490 tysięcy złotych.

Awans do 3. rundy to 152 tysiące funtów, czyli ok. 752 tys. zł. Jeśli Majchrzak przejdzie dalej i zamelduje się w 1/8 finału będzie mógł liczyć na premię w wysokości 240 tys. funtów, co daje w przybliżeniu 1 mln 187 tys. zł.

Na tą chwilę nieznany jest rywal Polaka w 3. rundzie. Pewnym jest jednak, że będzie to ktoś z dwójki Cristian Garin - Arthur Rinderknech. Ich spotkanie zostało przerwane przy stranie 1-2 dla Francuza z powodu ciemności.

