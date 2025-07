28-latek w Londynie wystąpił osiem razy i jego najlepszym rezultatem wciąż pozostaje czwarta runda osiągnięta trzykrotnie, co właściwie naprawdę trudno wytłumaczyć, bo wyniki Zvereva na trawie są naprawdę niezłe. Nie może więc dziwić, że przed każdym kolejnym Wimbledonem Niemiec mimo swojej niemocy w Londynie i tak wymieniany jest w gronie pretendentów do tytułu. Tegoroczna edycja pokazała jednak, że wiele takich postaci pożegnało się z imprezą już na etapie pierwszej rundy. Mowa jednakowo o panach - Holger Rune czy Lorenzo Musetti, a także paniach - Jessica Pegula czy Qinwen Zheng.

Amerykanka to najwyżej rozstawiona zawodniczka (numer trzy przyp. red.) z tych, które już odpadły. Jej losu nie chciał podzielić Zverev, który jest turniejową "trójką" w męskiej drabince i trafił do bliskiej części drabinki Kamila Majchrzaka. Niemiec w pierwszym meczu na londyńskiej trawie mierzył się z 72. Arthurem Rinderknechem, który niedawno w Queen's sprawił spore problemy Alcarazowi. Nie inaczej było w tym przypadku. Spotkanie Niemca z Francuzem rozpoczęło się jeszcze podczas pierwszego dnia turnieju. Dwa pierwsze sety były bardzo zacięte. Oba zakończyły się tie-breakami. Tego inauguracyjnego do trzech wygrał niżej notowany, a drugi padł łupem faworyta, który wygrał do ośmiu. Po tym secie przerwano mecz.