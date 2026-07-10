Trzysetowe starcie Djokovic - Sinner. Doszło do rewanżu na Wimbledonie

We wtorek rozegrano ćwierćfinały Wimbledonu w górnej części singlowej drabinki. Przez długi czas mieliśmy nadzieję, że w pojedynku z Jannikiem Sinnerem zobaczymy Huberta Hurkacza. Polak doznał jednak kontuzji w trakcie meczu z Janem-Lennardem Struffem, skreczował w trakcie piątej partii. Dziś już wiemy, że chodziło o naciągnięcie mięśnia skośnego brzucha. Obrońca tytułu nie miał większych problemów w potyczce z Niemcem, pewnie pokonał 36-latka bez straty seta.

Później lider rankingu ATP mógł czekać na to, z kim przyjdzie mu się zmierzyć w piątkowym półfinale. Po 5 godzinach i 15 minutach rywalizacji okazało się, że rywalem Sinnera będzie Novak Djokovic. Tyle czasu potrzebował Serb, by pokonać Felixa Auger-Aliassime. Panowie rozegrali najdłuższy ćwierćfinał w historii Wimbledonu. Zakończyli go dopiero kilka minut przed północą czasu polskiego.

Na korzyść 39-latka działał fakt, że miał dwa dni wolnego przed dzisiejszą batalią z Jannikiem. To w teorii dawało więcej przestrzeni do odpowiedniej regeneracji. Podczas tegorocznego Australian Open Serb przerwał niekorzystną passę w ostatnich starciach z Włochem, zdołał go pokonać po pięciosetowej batalii. Dziś tenisista z Italii chciał się zrewanżować za tamto spotkanie i wykonać kolejny krok w stronę obrony tytułu w Londynie.

Wimbledon: Jannik Sinner kontra Novak Djokovic w półfinale

Mecz rozpoczął się od serwisu Djokovicia. Pierwsze gemy toczyły się bez większej historii. Ciekawiej zrobiło się w trakcie piątego rozdania. Wówczas Novak wygrał premierowe dwie akcje, ale później do głosu doszedł Sinner. Po efektownym przyspieszeniu Jannik wywalczył sobie break pointa na 3:2. Serb znalazł natychmiastową odpowiedź, posyłając bekhend wzdłuż linii. Ostatecznie 39-latek wyszedł z opresji, kończąc gema asem.

Kilka minut później Włoch znów doczekał się okazji na przełamanie - tym razem aż dwóch z rzędu. Lider rankingu ATP wykorzystywał drugie podanie Nole, od razu przejmował inicjatywę. Po przyspieszeniu z bekhendu po przekątnej wypracował sobie break pointy. Pierwszego zmarnował w zaskakujący sposób, zagrywając smecza w siatkę. Przy drugim popisał się jednak rewelacyjnym minięciem z bekhendu wzdłuż linii. Po zmianie stron Sinner wykorzystał drugiego setbola i zapewnił sobie triumf 6:4 w premierowej odsłonie.

Początek drugiej części pojedynku układał się ciekawie. W pierwszym gemie Djokovic wrócił ze stanu 15-30, czym dodał sobie więcej animuszu. W trakcie czwartego rozdania to Sinner znalazł się przed pierwszym testem w meczu. On także zanotował powrót z wyniku 15-30, a potem posiadał dwa break pointy z rzędu na 3:2 po tym, jak wymusił błąd na Novaku. Serb uniknął przełamania i po chwili sam wygrał pierwsze dwie akcje na returnie. Jannik nie dawał jednak za wygraną. Od 0-30 zgarnął cztery punkty i wyrównał na 3:3.

Kluczowy dla losów drugiej odsłony okazał się siódmy gem. Wtedy Sinner wypracował sobie kolejne dwa break pointy z rzędu. Przy pierwszym Djokovic uniknął jeszcze przełamania, ale przy drugim Jannik rozegrał już perfekcyjną akcję. Na koniec posłał dropszota, do którego Serb nawet nie ruszył. Od tego momentu Włoch przejął kontrolę nad wydarzeniami tego seta. Lider rankingu ATP pewnie utrzymał przewagę i ostatecznie zapisał na swoim koncie wynik 6:4.

Problemy Djokovicia pogłębiały się z każdą minutą. Sinner szybko chciał zbudować sobie prowadzenie już na starcie trzeciej partii. I powiodła się ta sztuka, mimo piłki na 1:0 dla Novak. Włoch dopiął swego po czwartym break poincie. Serbskiemu mistrzowi, który chciał zgarnąć w Londynie swój 25. wielkoszlemowy tytuł, brakowało w tamtym momencie argumentów do przeciwstawienia się znakomicie grającemu Jannikowi. W trakcie trzeciego rozdania Nole musiał się bronić przed podwójnym przełamaniem. Ostatecznie złapał kontakt i dał sobie jeszcze nadzieję na nawiązanie rywalizacji z tenisistą z Italii.

Mimo bardzo trudnej sytuacji, Djokovic podejmował walkę. Po zmianie stron doczekał się nawet break pointa na 2:2. W kluczowym momencie Sinner pokazał klasę lidera rankingu ATP i wciąż utrzymywał przewagę przełamania. W następnych minutach Jannik posiadał piłkę na 5:2, ale Djokovic zniwelował ją asem. Ostatecznie tenisista z Italii zwyciężył 6:4, 6:4, 6:4. Rywalem Włocha w finale będzie Alexander Zverev. Reprezentant Niemiec pokonał dziś bez straty seta rewelację gospodarzy - Arthura Fery'ego. W ten sposób Sascha zagwarantował sobie 2. miejsce w rankingu, wyprzedzając Carlosa Alcaraza.

Dokładny zapis relacji z meczu Jannik Sinner - Novak Djokovic jest dostępny TUTAJ.

Główne zmagania w Londynie potrwają do 12 lipca. Najważniejsze informacje dotyczące Wimbledonu można śledzić za pomocą specjalnej zakładki na stronie Interia Sport.

Jannik Sinner wygrał Wimbledon w 2025 roku DAISUKE URAKAMI AFP

Novak Djokovic THOMAS SAMSON AFP

Alexander Zverev ANDREJ ISAKOVIC / AFP AFP





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