Trzygodzinny finał Sinnera z Alcarazem na Wimbledonie. Doszło do zmiany na tronie

Już po półfinałach tegorocznego Wimbledonu w singlu mężczyzn stało się jasne, że po raz siódmy z rzędu wielkoszlemowe trofeum trafi w ręce Jannika Sinnera lub Carlosa Alcaraza. Włoch i Hiszpan panują nieprzerwanie w imprezach tej rangi od początku sezonu 2024. Ich passy nie jest w stanie zakończyć nawet Novak Djoković. Po tym, jak Carlos Alcaraz pokonał w półfinale Taylora Fritza, pojawiła się na trzeci kolejny finał w Londynie z udziałem Hiszpana oraz Serba. 38-latek nie był jednak w stanie nawiązać walki z bardzo solidnym Jannikiem Sinnerem. Włoch wygrał 6:3, 6:3, 6:4 i skompletował finały we wszystkich turniejach wielkoszlemowych.

Tak jak kilka tygodni temu na Roland Garros otrzymaliśmy zestawienie pomiędzy dwoma najlepszymi zawodnikami rankingu ATP. Kibice liczyli na kolejną niezwykłą batalię, która chociaż trochę zbliży się do tego, co oglądaliśmy nieco ponad miesiąc temu w Paryżu. Wówczas Alcaraz wrócił ze stanu 0-2 w setach, do tego z wyniku 3:5 0-40 w czwartej partii. Obronił trzy piłki mistrzowskie i wygrał spotkanie po specjalnym tie-breaku w piątej odsłonie pojedynku, po 5 godzinach i 29 minutach walki. Reprezentant Italii bardzo chciał zrewanżować się za tamtą bolesną porażkę i sięgnąć po pierwszy skalp na Wimbledonie. Zanosiło się jednak na bardzo trudne wyzwanie, bowiem mierzył się triumfatorem dwóch poprzednich edycji zmagań w stolicy Wielkiej Brytanii.

Wimbledon: Jannik Sinner kontra Carlos Alcaraz w finale singla mężczyzn

Mecz rozpoczął się od podania Alcaraza. Hiszpan nieźle otworzył spotkanie, pewnie wygrał swój pierwszy gem serwisowy. Sinner skutecznie odpowiadał, grał na równym poziomie. W trakcie piątego rozdania nadszedł słabszy moment po stronie Carlosa. Chociaż prowadził 40-15, dopuścił przeciwnika do break pointa. I już pierwsza okazja przyniosła przełamanie na korzyść lidera rankingu ATP. Po zmianie stron Jannik potwierdził przewagę, na tablicy wyników zrobiło się już 4:2 dla tenisisty z Italii. Wtedy nastąpił niesamowity zwrot akcji.

Podczas ósmego gema kilka słabszych akcji zanotował zawodnik z Półwyspu Apenińskiego. Doszło do powrotnego przełamania. Po chwili obrońca tytułu wyszedł ze stanu 15-30 i dorzucił piąte "oczko". Sinner serwował po to, by pozostać w grze o wygraną w partii. Przy jednej z akcji potknął się i doszło do setbola dla Alcaraza. Jannik obronił się podaniem na ciało, ale potem popełnił podwójny błąd serwisowy. Panowie rozegrali kosmiczną akcję, która dała Carlosowi zwycięstwo 6:4 w premierowej odsłonie.

Po wzlocie przyszedł kolejny słabszy fragment z perspektywy Hiszpana. Przegrał pierwsze trzy akcje na starcie drugiej części pojedynku, zrobiło się 0-40. Wybronił dwa break pointy, ale przy trzecim popełnił już błąd i dał się przełamać. Po zmianie stron próbował natychmiast zniwelować stratę, miał piłkę na 1:1. Ale Włoch wybronił się i podwyższył prowadzenie. Wyrównanych gemów nie brakowało, ale lider rankingu kontrolował przewagę.

W trakcie siódmego rozdania obserwowaliśmy kolejny słabszy moment tenisisty z Półwyspu Iberyjskiego, po dwóch podwójnych błędach serwisowych z rzędu pojawił się break point dla Sinnera na 5:2. Wtedy Jannik wpakował jednak piłkę w siatkę i ostatecznie rozdanie trafiło na konto Alcaraza, co podtrzymało jeszcze nadzieje obrońcy tytułu na powrót w drugiej partii. Mimo to zawodnik z Italii utrzymał przewagę do końca tej odsłony. W ostatniej akcji seta znów zobaczyliśmy rewelacyjną akcję, która tym razem trafiła na konto Włocha. 6:4 i mieliśmy remis po dwóch partiach.

Początek trzeciej fazy znów przebiegał nerwowo z perspektywy Carlosa. Tenisista rozstawiony z "2" popełnił dwa podwójne błędy serwisowe, przegrywał 15-40. Tym razem zdołał się jednak wydostać z opresji, zgarniając cztery akcje z rzędu. W następnych minutach pilnował swoich podań, to Sinner musiał gonić wynik. Ale Włoch robił to skutecznie.

W dziewiątym gemie pojawiła się presja na Alcarazie. Hiszpanowi brakowało pierwszego serwisu, a Jannik świetnie returnował. Dwa doskonałe odbiory od stanu 30-30 pozwoliły mu na przejęcie inicjatywy w wymianach i wywalczenie przełamania. Przy stanie 5:4 lider rankingu ATP podawał po zwycięstwo w trzeciej partii. Jedyny punkt w trakcie dziesiątego rozdania oddał po podwójnym błędzie serwisowym. Poza tym mógł liczyć na swoje podanie i ostatecznie triumfował w tej części rywalizacji 6:4. Dzięki temu Włoch wyszedł na prowadzenie 2-1 w setach.

Czwarta partia również rozpoczęła się od serwisu Alcaraza. Hiszpan nieźle zainaugurował rywalizację, ale w trakcie trzeciego gema znów popadł w tarapaty. Brakowało mu pierwszego podania w kluczowwym momencie, pojawił się break point dla Sinnera. Włoch wykorzystał go po doskonałym returnie wzdłuż linii. Po zmianie stron Jannik spokojnie podwyższył prowadzenie, zrobiło się już 3:1. W trakcie piątego rozdania Carlos zanotował kolejne problemy. Miał 40-0, a mimo to pozwolił przeciwnikowi na doprowadzenie do stanu równowagi. Ostatecznie dorzucił jednak drugie "oczko" i utrzymał kontakt z liderem rankingu ATP.

Alcaraz miał szansę na powrót w ósmym gemie. Wówczas posiadał dwa break pointy z rzędu na 4:4. Piłka znalazła się w grze, ale Hiszpan nie wykorzystał się swoich okazji. Sinner wyszedł na 5:3 i znalazł się o krok od tytułu. Tym razem Włoch nie dał sobie wypuścić trofeum z rąk. Po trzech godzinach triumfował w całym meczu 4:6, 6:4, 6:4, 6:4 i zdobył swój czwarty wielkoszlemowy tytuł. Lider rankingu ATP przerwał serię pięciu przegranych bezpośrednich spotkań z Carlitosem w oficjalnych rozgrywkach. Z kolei dla Hiszpana to pierwsza przegrana w wielkoszlemowym finale.

