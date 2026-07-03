Trzy zmarnowane meczbole Gauff. Już o jedną Amerykankę mniej w Wimbledonie

Coco Gauff rozpoczęła tegoroczny Wimbledon od pewnego zwycięstwa przeciwko Tamarze Korpatsch. Było jednak jasne, że kolejne testy nadejdą dopiero w kolejnych fazach, bowiem Niemka nie czuje się zbyt komfortowo na trawie. I rzeczywiście - Amerykanka napotkała na ogromne kłopoty już w drugiej rundzie. Solana Sierra była o krok od wyeliminowania turniejowej "7", ale zawodniczka z Argentyny nie potrafiła domknąć pojedynku. Nie wykorzystała prowadzenia 5:3 w trzecim secie, a potem 7-4 w super tie-breaku.

Ostatecznie to 22-latka zameldowała się w trzeciej fazie rozgrywek w Londynie. Tutaj czekało ją starcie z rodaczką - Claire Liu. Starsza z Amerykanek plasuje się obecnie na 146. miejscu w rankingu WTA. Podczas eliminacji Roland Garros pokonała naszą Katarzynę Kawę. W trakcie Wimbledonu również spisała się skutecznie w kwalifikacjach, a potem dotarła do 1/16 finału głównych zmagań. Dziś 26-latkę czekała bardzo ciekawa rywalizacja z mistrzynią paryskiej imprezy z 2025 roku.

Wimbledon: Coco Gauff kontra Claire Liu w trzeciej rundzie

Mecz rozpoczął się doskonale z perspektywy Gauff. Już na "dzień dobry" przełamała rodaczkę, mimo że Liu prowadziła 30-15. W następnych minutach Coco próbowała zwiększyć swoją przewagę. W piątym gemie posiadała piłkę na 4:1. Ostatecznie turniejowa "7" doczekała się podwójnego breaka, ale dopiero w trakcie dziewiątego rozdania. Wówczas wykorzystała trzeciego setbola i zapisała na swoim koncie rezultat 6:3.

Druga odsłona toczyła się inaczej. Na początku Claire przełamała Gauff, chociaż to Coco jako pierwsza miała piłkę na premierowe "oczko" w tej partii. Po zmianie stron Liu pozwoliła na odrobienie strat, mimo prowadzenia 30-15. W trakcie siódmego gema obserwowaliśmy niesamowitą walkę. Ostatecznie turniejowa "7" obroniła cztery break pointy. Po chwili mistrzyni Roland Garros 2025 poszła za ciosem i przy stanie 5:3 serwowała po awans do czwartej rundy.

Wtedy nastąpił zwrot akcji. Gauff grała zbyt pasywnie, oddała inicjatywę przeciwniczce. Liu nie bała się ryzyka. Najpierw przełamała Coco do zera, a później skutecznie obroniła meczbole - i to aż trzy. Po dziesięciu rozdaniach zrobiło się 5:5. O losach partii zdecydował tie-break, który potoczył się po myśli Claire. Już przy stanie 6-4 obserwowaliśmy setbole dla nierozstawionej Amerykanki. Po ostatniej z dwóch szans zapewniła sobie rezultat 7:6(5) i przedłużyła emocje w rywalizacji zawodniczek z USA.

Gauff, jak przystało na dwukrotną mistrzynię, szybko zareagowała na niefortunny rozwój wydarzeń. Przełamała Liu już na starcie decydującej odsłony, a potem kontrolowała sytuację. W efekcie otrzymaliśmy podobny set do pierwszego. W trakcie siódmego rozdania Coco nie straciła punktu na returnie i przy stanie 5:2 mogła zamykać pojedynek. Tym razem nie wpuściła przeciwniczki do powrotu, chociaż musiała jeszcze wyjść z 15-30 na koniec. Po czwartym łącznie meczbolu zapewniła sobie triumf 6:3, 6:7(5), 6:2. Rywalką Gauff w spotkaniu o ćwierćfinał będzie Belinda Bencic - półfinalistka imprezy sprzed roku.

Główne zmagania w Londynie potrwają do 12 lipca. Najważniejsze informacje dotyczące Wimbledonu można śledzić za pomocą specjalnej zakładki na stronie Interia Sport.

Coco Gauff IZHAR KHAN AFP

Claire Liu CN-STR / AFP AFP

Belinda Bencic ADEK BERRY AFP





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