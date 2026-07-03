Trzy zmarnowane meczbole Gauff. Już o jedną Amerykankę mniej w Wimbledonie

Mateusz Stańczyk

Mateusz Stańczyk

Na zakończenie piątkowej rywalizacji na korcie numer jeden Wimbledonu otrzymaliśmy starcie z udziałem dwóch Amerykanek. Było zatem jasne, że jedna z nich będzie musiała się pożegnać z wielkoszlemowymi zmaganiami w Londynie. Coco Gauff mierzyła się z Claire Liu. Rozstawiona z "7" tenisistka zmarnowała trzy meczbole w drugiej partii. Ostatecznie młodsza z reprezentantek Stanów Zjednoczonych wygrała jednak spotkanie po walce na pełnym dystansie setowym. Oto co się wydarzyło w stolicy Wielkiej Brytanii.

Coco Gauff rywalizowała z Claire Liu o awans do czwartej rundy Wimbledonu 2026
Coco Gauff rywalizowała z Claire Liu o awans do czwartej rundy Wimbledonu 2026Kentaro Tominaga / Yomiuri / The Yomiuri Shimbun via AFPAFP

Coco Gauff rozpoczęła tegoroczny Wimbledon od pewnego zwycięstwa przeciwko Tamarze Korpatsch. Było jednak jasne, że kolejne testy nadejdą dopiero w kolejnych fazach, bowiem Niemka nie czuje się zbyt komfortowo na trawie. I rzeczywiście - Amerykanka napotkała na ogromne kłopoty już w drugiej rundzie. Solana Sierra była o krok od wyeliminowania turniejowej "7", ale zawodniczka z Argentyny nie potrafiła domknąć pojedynku. Nie wykorzystała prowadzenia 5:3 w trzecim secie, a potem 7-4 w super tie-breaku.

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Ostatecznie to 22-latka zameldowała się w trzeciej fazie rozgrywek w Londynie. Tutaj czekało ją starcie z rodaczką - Claire Liu. Starsza z Amerykanek plasuje się obecnie na 146. miejscu w rankingu WTA. Podczas eliminacji Roland Garros pokonała naszą Katarzynę Kawę. W trakcie Wimbledonu również spisała się skutecznie w kwalifikacjach, a potem dotarła do 1/16 finału głównych zmagań. Dziś 26-latkę czekała bardzo ciekawa rywalizacja z mistrzynią paryskiej imprezy z 2025 roku.

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Wimbledon: Coco Gauff kontra Claire Liu w trzeciej rundzie

Mecz rozpoczął się doskonale z perspektywy Gauff. Już na "dzień dobry" przełamała rodaczkę, mimo że Liu prowadziła 30-15. W następnych minutach Coco próbowała zwiększyć swoją przewagę. W piątym gemie posiadała piłkę na 4:1. Ostatecznie turniejowa "7" doczekała się podwójnego breaka, ale dopiero w trakcie dziewiątego rozdania. Wówczas wykorzystała trzeciego setbola i zapisała na swoim koncie rezultat 6:3.

Druga odsłona toczyła się inaczej. Na początku Claire przełamała Gauff, chociaż to Coco jako pierwsza miała piłkę na premierowe "oczko" w tej partii. Po zmianie stron Liu pozwoliła na odrobienie strat, mimo prowadzenia 30-15. W trakcie siódmego gema obserwowaliśmy niesamowitą walkę. Ostatecznie turniejowa "7" obroniła cztery break pointy. Po chwili mistrzyni Roland Garros 2025 poszła za ciosem i przy stanie 5:3 serwowała po awans do czwartej rundy.

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Mateusz Stańczyk

Wtedy nastąpił zwrot akcji. Gauff grała zbyt pasywnie, oddała inicjatywę przeciwniczce. Liu nie bała się ryzyka. Najpierw przełamała Coco do zera, a później skutecznie obroniła meczbole - i to aż trzy. Po dziesięciu rozdaniach zrobiło się 5:5. O losach partii zdecydował tie-break, który potoczył się po myśli Claire. Już przy stanie 6-4 obserwowaliśmy setbole dla nierozstawionej Amerykanki. Po ostatniej z dwóch szans zapewniła sobie rezultat 7:6(5) i przedłużyła emocje w rywalizacji zawodniczek z USA.

Gauff, jak przystało na dwukrotną mistrzynię, szybko zareagowała na niefortunny rozwój wydarzeń. Przełamała Liu już na starcie decydującej odsłony, a potem kontrolowała sytuację. W efekcie otrzymaliśmy podobny set do pierwszego. W trakcie siódmego rozdania Coco nie straciła punktu na returnie i przy stanie 5:2 mogła zamykać pojedynek. Tym razem nie wpuściła przeciwniczki do powrotu, chociaż musiała jeszcze wyjść z 15-30 na koniec. Po czwartym łącznie meczbolu zapewniła sobie triumf 6:3, 6:7(5), 6:2. Rywalką Gauff w spotkaniu o ćwierćfinał będzie Belinda Bencic - półfinalistka imprezy sprzed roku.

Główne zmagania w Londynie potrwają do 12 lipca. Najważniejsze informacje dotyczące Wimbledonu można śledzić za pomocą specjalnej zakładki na stronie Interia Sport.

Wimbledon (K)
1/16 finału
03.07.2026
17:30
Zakończony
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Radosław Tymon
Młoda sportsmenka w stroju sportowym i opasce na głowie na tle rozmytego boiska, skoncentrowana i gotowa do rywalizacji.
Coco GauffIZHAR KHANAFP
Tenisistka w sportowym stroju z rakietą w ręce wyraża radość i determinację po wygranym punkcie na korcie tenisowym.
Claire LiuCN-STR / AFPAFP
Tenisistka w sportowym stroju skoncentrowana na wykonaniu backhandowego uderzenia podczas meczu, wokół widownia na trybunach i dynamicznie lecąca piłka tenisowa.
Belinda BencicADEK BERRYAFP


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