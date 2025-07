Trener Kamila Majchrzaka wszystko ujawnił. "Traktował to poważnie"

Następnie Kozica został zapytany, czym na początku swojej tenisowej przygody wyróżniał się Polak. Szkoleniowiec pracował z nim od najmłodszych lat, przez co był w stanie bez problemowo odpowiedzieć na to pytanie . W jego opinii Majchrzak od najmłodszych lat był niezwykle zdeterminowany.

Wyróżniał się tym, że był bardzo zdeterminowany, jeśli chodzi o naukę gry w tenisa. To już było zauważalne w tym wczesnym okresie, bo on zaczynał w drugiej klasie szkoły podstawowej

Szkoleniowiec dodał również, że tenisista nawet mimo bardzo młodego wieku od zawsze podchodził do treningów poważnie i profesjonalnie. Nie chodził na skróty i dawał z siebie wszystko, co po czasie zaowocowało tak ogromnym sukcesem .

- Kamil traktował to bardzo poważnie, nawet w takim młodym wieku i zawsze stwierdzam, że on bardzo, bardzo chciał grać w tenisa, a żeby być w pierwszej setce, osiągać takie wyniki, jakie osiąga, to trzeba uprawiać to z pełną świadomością. Tu nie ma przypadku, nie ma drogi na skróty i tym się wyróżniał właśnie - dodał Kozica.