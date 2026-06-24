Po wielkim sukcesie na Rolandzie Garrosie, zwieńczonym udziałem w wielkoszlemowym finale, Maja Chwalińska zrobiła sobie przerwę od gry w światowych tourze aż do Wimbledonu. W międzyczasie udała się wraz z przyjaciółkami na zasłużone wakacje w Grecji, a poza tym sporo czasu zajęły jej między innymi zupełnie dla niej nowe - przynajmniej w tej skali - obowiązki medialne.

Czy kilkutygodniowa przerwa pozwoliła 24-latce wypocząć i zregenerować siły? Sama zainteresowana odpowiedziała na to pytanie krótko w ostatniej rozmowie opublikowanej przez Polski Związek Tenisowy.

- W miarę możliwości - stwierdziła. A swoje wakacje skróciła w trzech terminarz: "spanie, jedzenie i czas z przyjaciółmi".

W jakiej formie fizycznej Maja Chwalińska przystąpi więc do Wimbledonu? Głos w tej sprawie zabrał w rozmowie z WP Sportowe Fakty współpracujący z nią w zakresie przygotowania motorycznego trener Maciej Ryszczuk, znany przede wszystkim ze swojej obecności w sztabie Igi Świątek.

Wimbledon. Maja Chwalińska "pełna energii". Maciej Ryszczuk o formie Polki

Jak przyznał, o dyspozycję finalistkę Rolanda Garrosa - przynajmniej od strony mieszczącej się w jego obszarze zainteresowania - możemy być spokojni.

- Po finale od razu udała się na wakacje. Miała szansę porządnie wypocząć. Niedawno mi napisała, że jest pełna energii i czuje się gotowa do dalszej pracy. Kilka dni temu powróciła już do treningów. Jej poranne pomiary są na dobrym poziomie - przekazał Maciej Ryszczuk.

Podczas rozmowy trener został zapytany także o problemy z przywodzicielami, które dawały się jej we znaki podczas Rolanda Garrosa. Poinformował wówczas, że Maja Chwalińska ma za sobą kontrolę medyczną.

- Maja przeszła kompleksowe badania. Wykonaliśmy USG i rezonans. Mamy to pod kontrolą. To kwestie przeciążeniowe, które mogą się jeszcze pojawiać. Najważniejsze, że stopniowo jest ich mniej. To nic poważnego - uspokoił nastroje trener naszych dwóch czołowych tenisistek.

Maja Chwalińska Grzegorz Wajda East News

Maja Chwalińska JULIEN DE ROSA AFP





Maja Chwalińska: Najpierw musi być pasja, a później trzeba dawać z siebie wszystko Polsat Sport