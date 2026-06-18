To on przygotuje Chwalińską do Wimbledonu. "Gra, jak 90 procent dziewczyn w tourze"
Maja Chwalińska po rewelacyjnym występie i wicemistrzostwie w Roland Garros szykuje się na Wimbledon. W poniedziałek leci do Londynu, gdzie zostanie do rozpoczęcia imprezy. Piotr Szczypka, menedżer BKT Advantage Bielsko-Biała, gdzie gra Chwalińska, uchylił nam rąbka tajemnicy ws. szczegółowego planu przygotowań Mai do ważnego turnieju. Zdradził istotny szczegół odnośnie sparingpartnera i współpracy z Maciejem Ryszczukiem.
Wimbledon rusza 29 czerwca, ale Maja Chwalińska już w poniedziałek poleci do Londynu i zostanie tam do rozpoczęcia imprezy. Wcześniej Aleksandra Musiał, menedżer zawodniczki informowała nas, że z Chwalińską leci dwóch trenerów (Jaroslav Machovsky i Petr Hajek), a do jej dyspozycji będzie jeden z kortów treningowych udostępnionych przez Wimbledon. Teraz Piotr Szczypka, menedżer BKT Advantage zdradza nam kolejne szczegóły planu Chwalińskiej.
To nie leży w interesie Mai Chwalińskiej
Zacznijmy od tego, że wiemy, z kim będzie trenowała Polka, szykując się do meczu pierwszej rundy. W Paryżu Chwalińska zaliczyła sparingi z Igą Świątek i Naomi Osaką. Niewykluczone, że teraz nie będzie grała z nikim z touru. Jest taka pokusa. - Nie wtrącam się do tego, co dzieje się na korcie, ale każdy taki mecz będzie pomagał rywalkom Mai rozszyfrować jej styl grania. Pół żartem, pół serio mogę stwierdzić, że to nie leży w jej interesie - mówi nam Szczypka.
- Zresztą na miejscu jest Hajek, który od jakiegoś czasu jest tym głównym sparingpartnerem Mai. On gra, jak 90 procent dziewczyn w tourze, więc tym bardziej nie ma konieczności grania z rywalkami. Po co odkrywać karty. Z drugiej strony ostatnie zdanie należy do trenera Machovskiego. Maja ma specjalną aplikację, gdzie może w każdej chwili umówić się z zawodniczką touru na sparing. Może się zdarzyć tak, że Machovsky uzna przed jakimś meczem, że to ma sens, że takie doświadczenie może się przydać i pomóc - zauważa Szczypka.
Już wiadomo, co z człowiekiem Świątek
Treningi na korcie i taktyka, to jedno. Równolegle będą się odbywać treningi ogólnorozwojowe. - Jeszcze nie wiem, jak będzie z dostępnością Maćka Ryszczuka (w ten weekend jedzie ze Świątek na turniej w Bad Homburg - dop. red.) w Londynie, bo nie rozmawiałem o tym z trenerskim sztabem Mai. Wiem jednak, że Maja ma od Maćka rozpiskę, jest z nim w kontakcie, więc tu nie będzie żadnych zakłóceń. Maja na pewno niczego nie straci przez to, że Maciek nie będzie z nią przez cały czas na miejscu - informuje nas menedżer klubu z Bielska.
Wracając do tematu treningów z Hajkiem, to warto wiedzieć, że pomagają one Mai szlifować, a potem, już w trakcie meczów, narzucać swój styl grania rywalkom. Tak przynajmniej wynika ze słów Szczypki. To jest bardzo ważne, bo dzięki temu Chwalińska może przejmować na korcie inicjatywę i zaskakiwać przeciwniczki tak, jak to robiła na kortach Roland Garros.