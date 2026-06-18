To on przygotuje Chwalińską do Wimbledonu. "Gra, jak 90 procent dziewczyn w tourze"

Wimbledon rusza 29 czerwca, ale Maja Chwalińska już w poniedziałek poleci do Londynu i zostanie tam do rozpoczęcia imprezy. Wcześniej Aleksandra Musiał, menedżer zawodniczki informowała nas, że z Chwalińską leci dwóch trenerów (Jaroslav Machovsky i Petr Hajek), a do jej dyspozycji będzie jeden z kortów treningowych udostępnionych przez Wimbledon. Teraz Piotr Szczypka, menedżer BKT Advantage zdradza nam kolejne szczegóły planu Chwalińskiej.

To nie leży w interesie Mai Chwalińskiej

Zacznijmy od tego, że wiemy, z kim będzie trenowała Polka, szykując się do meczu pierwszej rundy. W Paryżu Chwalińska zaliczyła sparingi z Igą Świątek i Naomi Osaką. Niewykluczone, że teraz nie będzie grała z nikim z touru. Jest taka pokusa. - Nie wtrącam się do tego, co dzieje się na korcie, ale każdy taki mecz będzie pomagał rywalkom Mai rozszyfrować jej styl grania. Pół żartem, pół serio mogę stwierdzić, że to nie leży w jej interesie - mówi nam Szczypka.

- Zresztą na miejscu jest Hajek, który od jakiegoś czasu jest tym głównym sparingpartnerem Mai. On gra, jak 90 procent dziewczyn w tourze, więc tym bardziej nie ma konieczności grania z rywalkami. Po co odkrywać karty. Z drugiej strony ostatnie zdanie należy do trenera Machovskiego. Maja ma specjalną aplikację, gdzie może w każdej chwili umówić się z zawodniczką touru na sparing. Może się zdarzyć tak, że Machovsky uzna przed jakimś meczem, że to ma sens, że takie doświadczenie może się przydać i pomóc - zauważa Szczypka.

Już wiadomo, co z człowiekiem Świątek

Treningi na korcie i taktyka, to jedno. Równolegle będą się odbywać treningi ogólnorozwojowe. - Jeszcze nie wiem, jak będzie z dostępnością Maćka Ryszczuka (w ten weekend jedzie ze Świątek na turniej w Bad Homburg - dop. red.) w Londynie, bo nie rozmawiałem o tym z trenerskim sztabem Mai. Wiem jednak, że Maja ma od Maćka rozpiskę, jest z nim w kontakcie, więc tu nie będzie żadnych zakłóceń. Maja na pewno niczego nie straci przez to, że Maciek nie będzie z nią przez cały czas na miejscu - informuje nas menedżer klubu z Bielska.

Wracając do tematu treningów z Hajkiem, to warto wiedzieć, że pomagają one Mai szlifować, a potem, już w trakcie meczów, narzucać swój styl grania rywalkom. Tak przynajmniej wynika ze słów Szczypki. To jest bardzo ważne, bo dzięki temu Chwalińska może przejmować na korcie inicjatywę i zaskakiwać przeciwniczki tak, jak to robiła na kortach Roland Garros.

Na zdjęciu menadżer Mai Chwalińskiej Piotr Szczypka oraz nasza finalistka Rolanda Garrosa Pawel Wodzynski/East News / Anita Walczewska/East News East News

Maja Chwalińska Grzegorz Wajda East News

Maja Chwalińska Mustafa Yalcin AFP





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