Jasmine Paolini sezon 2024 rozpoczynała jako zawodniczka szerokiej światowej czołówki. W rankingu WTA przed startem Australian Open zajmowała dokładnie 29. miejsce, więc ledwo łapała się na rozstawienie w turniejach rangi Wielkiego Szlema. Wówczas trudno było się spodziewać, że Włoszka z polskimi korzeniami kilka miesięcy później będzie jedną z faworytek do wygrania kolejnych imprez.

Wystarczy powiedzieć, że do roku 2024 najlepszym wynikiem Paolini w Wielkim Szlemie była...druga runda. W poprzednim sezonie Włoszka zagrała w dwóch finałach - Roland Garros oraz Wimbledonu, a także dotarła dwa razy do czwartej rundy w Australian Open oraz US Open. Sezon zakończyła występem w WTA Finals, a w rankingu WTA plasowała się na miejscu czwartym.