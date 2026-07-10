To koniec. Światowa "1" WTA wyeliminowana z rozgrywek. Wstrząs w Londynie

Podczas wczorajszych zmagań w zawodowym Wimbledonie rozegrano następujące spotkania: półfinały singla kobiet i debla mężczyzn, ćwierćfinały debla pań oraz finał w mikście. Pierwszym meczem dnia było spotkanie z udziałem światowej "1" WTA w grze podwójnej. Tuż po godz. 12:00 czasu polskiego na korcie numer 2 pojawiła się Katerina Siniakova. Czeszka i grająca z nią w duecie Taylor Townsend chciały postawić kolejny krok w kierunku drugiego wielkoszlemowego tytułu z rzędu.

Reprezentantka naszych południowych sąsiadów oraz Amerykanka okazały się najlepsze w tegorocznym Roland Garros. Dla Siniakovej było to już 11. trofeum na Szlemie w kobiecym deblu. Katerina i Taylor chciały powtórzyć sukces w Londynie sprzed dwóch lat, kiedy to wspólnie wygrały Wimbledon. Rozstawione z "1" zawodniczki były faworytkami także edycji 2026 - a zwłaszcza czwartkowego spotkania przeciwko turniejowym "10" - Hanyu Guo oraz Kristinie Mladenovic. W stolicy Wielkiej Brytanii napisał się jednak sensacyjny scenariusz.

Wimbledon: Katerina Siniakova nie zdobędzie kolejnego tytułu

Mecz rozpoczął się od serwisu Guo. Już na "dzień dobry" Chinka została poddana testowi, bowiem było 0-30 przy jej podaniu. Potem jej teamowi udało się wygrać cztery punkty z rzędu i zainaugurować pojedynek od prowadzenia. W trzecim gemie doszło jednak do przełamania przy serwisie Mladenovic - mimo wyniku 40-0. Po zmianie stron Siniakova i Townsend potwierdziły przewagę, wychodząc na 3:1. W następnych minutach Hanyu oraz Kristina nie tylko zniwelowały stratę, ale po siódmym rozdaniu wyszły na prowadzenie. Reprezentantka Francji obroniła w sumie siedem break pointów w niezwykle zaciętym gemie.

Ostatecznie o losach premierowej odsłony decydował tie-break. W nim Katerina i Taylor prowadziły już 5-1. Wtedy sytuacja na korcie zaczęła się odwracać. To rywalki jako pierwsze wypracowały sobie setbola. Później oba teamy na zmianę generowały okazje na zamknięcie partii. Finalnie premierowa część spotkania trafiła na konto Guo i Mladenovic. W ostatniej akcji Hanyu popisała się kapitalnym returnem po przekątnej w momencie, gdy serwowała Townsend. Końcowy rezultat seta brzmiał 7:6(8).

W drugiej fazie potyczki również nie brakowało emocji. W piątym gemie break pointa broniła Taylor. Amerykanka utrzymała podanie i później jej duet kontrolował sytuację. W trakcie dziesiątego rozdania nastały dwa setbole z rzędu przy serwisie Chinki. Od stanu 5:4 40-15 z perspektywy zawodniczek rozstawionych z "1", przeciwniczki wygrały... 12 z 13 rozegranych akcji.

Przełamana została Siniakova, a później potyczkę domknęła Mladenovic. W taki oto sposób doszło do sensacyjnego rozstrzygnięcia. Zdecydowane faworytki meczu przegrały 6:7(8), 5:7. Tym samym Katerina i Taylor żegnają się ze zmaganiami na etapie ćwierćfinału. Z kolei Hanyu oraz Kristina powalczą o awans do decydującego starcia z duetem Xinyu Jiang/Yifan Xu.

Główne zmagania w Londynie potrwają do 12 lipca. Najważniejsze informacje dotyczące Wimbledonu można śledzić za pomocą specjalnej zakładki na stronie Interia Sport.

Katerina Siniakova i Taylor Townsend Matthew Stockman/Getty Images AFP

Hanyu Guo Minas Panagiotakis / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP AFP

Kristina Mladenovic i Hanyu Guo DINENDRA HARIA AFP





Noskova nie zmarnowała szansy. Ta piłka dała jej finał Wimbledonu [WIDEO] Polsat Sport