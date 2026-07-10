To koniec. Światowa "1" WTA wyeliminowana z rozgrywek. Wstrząs w Londynie

Mateusz Stańczyk

Mateusz Stańczyk

W czwartek oczy tenisowego świata koncentrowały się przede wszystkim na korcie centralnym Wimbledonu, gdzie najpierw rozegrano oba półfinały singla kobiet, a potem decydujące starcie w mikście. W tle tych wydarzeń działy się równie istotne rzeczy. Wielkiego rozczarowania, tyle że na obiekcie numer 2, doświadczyła liderka rankingu WTA w grze podwójnej. Światowa "1" została sensacyjnie wyeliminowana po dwusetowej porażce, mimo wysokiego prowadzenia w obu partiach. Oto co wydarzyło się w Londynie.

Kort centralny Wimbledonu - to na nim odbywają się najważniejsze spotkania wielkoszlemowej imprezy w Londynie
Kort centralny Wimbledonu - to na nim odbywają się najważniejsze spotkania wielkoszlemowej imprezy w LondynieHenry Nicholls / AFP AFP

Podczas wczorajszych zmagań w zawodowym Wimbledonie rozegrano następujące spotkania: półfinały singla kobiet i debla mężczyzn, ćwierćfinały debla pań oraz finał w mikście. Pierwszym meczem dnia było spotkanie z udziałem światowej "1" WTA w grze podwójnej. Tuż po godz. 12:00 czasu polskiego na korcie numer 2 pojawiła się Katerina Siniakova. Czeszka i grająca z nią w duecie Taylor Townsend chciały postawić kolejny krok w kierunku drugiego wielkoszlemowego tytułu z rzędu.

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Reprezentantka naszych południowych sąsiadów oraz Amerykanka okazały się najlepsze w tegorocznym Roland Garros. Dla Siniakovej było to już 11. trofeum na Szlemie w kobiecym deblu. Katerina i Taylor chciały powtórzyć sukces w Londynie sprzed dwóch lat, kiedy to wspólnie wygrały Wimbledon. Rozstawione z "1" zawodniczki były faworytkami także edycji 2026 - a zwłaszcza czwartkowego spotkania przeciwko turniejowym "10" - Hanyu Guo oraz Kristinie Mladenovic. W stolicy Wielkiej Brytanii napisał się jednak sensacyjny scenariusz.

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Wimbledon: Katerina Siniakova nie zdobędzie kolejnego tytułu

Mecz rozpoczął się od serwisu Guo. Już na "dzień dobry" Chinka została poddana testowi, bowiem było 0-30 przy jej podaniu. Potem jej teamowi udało się wygrać cztery punkty z rzędu i zainaugurować pojedynek od prowadzenia. W trzecim gemie doszło jednak do przełamania przy serwisie Mladenovic - mimo wyniku 40-0. Po zmianie stron Siniakova i Townsend potwierdziły przewagę, wychodząc na 3:1. W następnych minutach Hanyu oraz Kristina nie tylko zniwelowały stratę, ale po siódmym rozdaniu wyszły na prowadzenie. Reprezentantka Francji obroniła w sumie siedem break pointów w niezwykle zaciętym gemie.

Ostatecznie o losach premierowej odsłony decydował tie-break. W nim Katerina i Taylor prowadziły już 5-1. Wtedy sytuacja na korcie zaczęła się odwracać. To rywalki jako pierwsze wypracowały sobie setbola. Później oba teamy na zmianę generowały okazje na zamknięcie partii. Finalnie premierowa część spotkania trafiła na konto Guo i Mladenovic. W ostatniej akcji Hanyu popisała się kapitalnym returnem po przekątnej w momencie, gdy serwowała Townsend. Końcowy rezultat seta brzmiał 7:6(8).

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W drugiej fazie potyczki również nie brakowało emocji. W piątym gemie break pointa broniła Taylor. Amerykanka utrzymała podanie i później jej duet kontrolował sytuację. W trakcie dziesiątego rozdania nastały dwa setbole z rzędu przy serwisie Chinki. Od stanu 5:4 40-15 z perspektywy zawodniczek rozstawionych z "1", przeciwniczki wygrały... 12 z 13 rozegranych akcji.

Przełamana została Siniakova, a później potyczkę domknęła Mladenovic. W taki oto sposób doszło do sensacyjnego rozstrzygnięcia. Zdecydowane faworytki meczu przegrały 6:7(8), 5:7. Tym samym Katerina i Taylor żegnają się ze zmaganiami na etapie ćwierćfinału. Z kolei Hanyu oraz Kristina powalczą o awans do decydującego starcia z duetem Xinyu Jiang/Yifan Xu.

Główne zmagania w Londynie potrwają do 12 lipca. Najważniejsze informacje dotyczące Wimbledonu można śledzić za pomocą specjalnej zakładki na stronie Interia Sport.

Wimbledon (K, debel)
Ćwierćfinały
09.07.2026
12:10
Zakończony
Wszystko o meczu

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Dwie uśmiechnięte kobiety w sportowych strojach przytulają się po meczu tenisowym, jedna ubrana na różowo, druga na pomarańczowo, obie z białymi kokardami we włosach.
Katerina Siniakova i Taylor TownsendMatthew Stockman/Getty ImagesAFP
Kobieta w sportowym stroju tenisowym, okulary przeciwsłoneczne, biała czapka z daszkiem, zaciśnięta pięść w geście triumfu, intensywne skupienie podczas meczu tenisowego.
Hanyu GuoMinas Panagiotakis / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFPAFP
Dwie tenisistki w białych strojach podczas rozmowy na korcie, jedna z nich trzyma kilka piłek tenisowych i zasłania usta dłońmi.
Kristina Mladenovic i Hanyu GuoDINENDRA HARIAAFP


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