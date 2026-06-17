To droga marzeń Mai Chwalińskiej. Tylko 4 przypadki. 14 lat czekania

Harriet Dart, Alicia Dudeney, Hannah Klugman, Mika Stojsavljevic, Katie Swan, Mimi Xu i Maja Chwalińska - to skład siedmiu tenisistek, które otrzymały we wtorek dziką kartę na Wimbledon 2026. Ósme nazwisko jeszcze nie zostało ogłoszone. Najpewniej nie będzie to Brytyjka, bo zazwyczaj dwie zawodniczki na liście są z zagranicy, a oprócz naszej rodaczki pozostałych sześć tenisistek pochodzi właśnie stamtąd.

To już jednak z polskiej perspektywy didaskalia - najważniejsze, że finalistka Rolanda Garrosa nie będzie musiała się przebijać przez kwalifikacje. Musiałaby wygrać trzy mecze, by znaleźć się w drabince głównej, ale nie musi się już o to martwić. 29 lub 30 czerwca pojawi się w starciu 1. rundy The Championships.

Trudno wyrokować, na co na londyńskiej trawie będzie stać 24-latkę urodzoną w Dąbrowie Górniczej. Powinna cieszyć się każdym meczem rozegranym w tym tenisowym raju. Przypomnijmy, że by wygrać turniej wielkoszlemowy, zawodnik musi wygrać siedem meczów. Łatwo nie będzie, ale przecież przed Paryżem nikt nie zakładał, że Chwalińska rzuci świat na kolana i dojdzie aż do finału.

Wimbledon zdecydował. Chwalińska mogłaby być szósta. 7 meczów do triumfu

Dla ciekawostki podajemy, że historia Wimbledonu widziała tylko cztery przypadki, w których dzika karta została przekuta w końcowe zwycięstwo. Jako pierwsze dokonały tego w 2000 roku Serena i Venus Williams. Siostry powtórzyły ten wyczyn dwa lata później. W międzyczasie, a więc w 2001 r. w singlu mężczyzn zrobił to Goran Ivanisević. Sięgnął po swój pierwszy i jedyny triumf wielkoszlemowy. W finale ograł Pata Raftera, a w półfinale Tima Henmana, w obu przypadkach w pięciosetówkach. Wcześniej Chorwat grał o tytuł na The Championships w 1992, 1994 i 1998 r., ale schodził z kortu pokonany. W 2001 r. potrzebował dzikiej karty, bo miał problemy zdrowotne.

Ostatni przypadek miał miejsce 14 lat temu. Brytyjczyk Jonathan Marray i Duńczyk Frederik Nielsen okazali się bezkonkurencyjni w męskim deblu. W czerwcu 2012 r. rozegrali pierwsze wspólne spotkania od lipca 2008 r. Otrzymali "WC", bo nie mieli wyrobionego odpowiedniego rankingu, podobnie jak siostry Williams, które grały wtedy razem głównie na Szlemach, a i to nie na wszystkich

Na stronie Wimbledonu jest osobna podstrona z informacjami o dzikich kartach. "Są dla graczy, których ranking światowy nie jest wystarczająco wysoki, aby automatycznie się zakwalifikować, ale którzy zostają dopuszczeni do głównego losowania według uznania Komitetu. Przyznaje się je zazwyczaj na podstawie wcześniejszych osiągnięć na Wimbledonie lub w celu zwiększenia zainteresowania Brytyjczyków. Są przyznawane są od 1977 r." - czytamy.

Osobny akapit pokazuje właśnie wcześniejszych czempionów.

Rubryka "zwycięzcy z dziką kartą" na stronie Wimbledonu Wimbledon.com materiał zewnętrzny

Goran Ivanisević, Wimbledon 2001 Simon M Bruty Getty Images

Serena i Venus Williams, Wimbledon 2002 Clive Brunskill Getty Images

Frederik Nielsen i Jonathan Marray, Wimbledon 2012 Paul Gilham Getty Images





Jaroslav Machovsky: Maja Chwalińska jest szachistką na korcie, gra zupełnie inaczej niż reszta Polsat Sport