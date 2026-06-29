Z czterech wielkoszlemowych turniejów Wimbledon jest akurat tym, który Magdalenie Fręch leży najmniej. Pierwszą rundę przeszła tylko raz - cztery lata temu. I wtedy też wpadła na zawodniczkę rozstawioną - wtedy była nią turniejowa "21" Camila Giorgi. Łodzianka zakończyła zmagania na trzeciej rudzie - i potyczce z Simoną Halep.

Teraz forma Fręch z ostatnich miesięcy, a nawet tygodnie - wliczając już same rozgrywki na trawie - nie wróżyła niczego dobrego. Przełomu nie przyniosły zmagania w Berlinie i Bad Homburg, na dodatek w Londynie od razu trafiła na rozstawioną rywalkę. Tu jednak pojawił się cień nadziei, bo w przypadku Anny Kalinskiej też nie do końca wiadomo, czego można się spodziewać. Zwłaszcza przy jej problemach ze zdrowiem - w Berlinie poddała przecież spotkanie z Eliną Switoliną w trakcie drugiego seta. A w Bad Homburg też prosiła o pomoc medyczną w trakcie potyczki - przegranej - z Eleną-Gabrielą Ruse.

W ich historii bezpośrednich starć było 2:1 dla Łodzianki, ale dwa z tych spotkań odbyły się dziewięć lat temu. Zdrowa Kalinska byłaby na pewno faworytką, ale przecież w ćwierćfinale Garrosa w Paryżu też była nią w meczu z Mają Chwalińską. A przegrała.

Wimbledon. Magdalena Fręch kontra Anna Kalinska na Court 15. Stawką druga runda

Fręch dobrze wkroczyła w ten pojedynek, już w trzecim gemie przełamała Rosjankę, miała szansę, by za chwilę odskoczyć na 3:1. I nie wykorzystała jej, za dużo czasu i miejsca zostawiała rozstawionej rywalce na forhendzie. A ta korzystała.

Magdalena Fręch Foto Olimpik/Nur Photo AFP

Polka przełamała jednak rywalkę po raz drugi - na 4:3. Tym razem Kalinska sama pomogła, podwójnym błędem na sam koniec. Łodzianka dostała nowe piłki, by tym razem podwyższyć, udowodnić breaka. I dała radę, zaliczyła pierwszego asa, odskoczyła na 5:3. Zostało więc dołożenie jednego gema, były dwie szanse. Kalinska przebudziła się, bardzo łatwo dołożyła punkt przy swoim podaniu. I - niestety dla obozu Łodzianki - dołożyła też drugi, znów przełamała Magdalenę. Polka grała zbyt pasywnie w tych decydujących chwilach, oddawała inicjatywę.

Ostatecznie decydował tu tie-break, lepiej zaczęła go Kalinska. Miała 2-0, ale po chwili przegrywała 2-3. Jej gra była bardzo niestabilna, momentami popełniała zaskakujące błędy. Gdy już jednak przyspieszała, Łodziankę spotykały problemy.

Przy zmianie stron był remis 3-3, przy 4-3 Rosjance pomogła siatka. To ona dostała jednak dwa setbole, przy pierwszym Polka wygrała akcję. Został jednak serwis Anny i druga szansa, teoretycznie - łatwiejsza. Fręch zdołała dość dobrze przebić return, ale to Rosjanka lepiej przyspieszała zagrania. Aż w końcu zdobyła punkt - na seta (7-5). 59 minut walki - i jednak niepowodzenie.

Anna Kalinska TAKUYA MATSUMOTO/Yomiuri AFP

Kalinska nie prezentowała niczego wybitnego, popełniała sporo błędów. Można było jednak wyczuć większą jakość w jej uderzeniach. Gdy tylko Magdalena zagrywała krótsze piłki, momentalnie Rosjanka ją karciła. I tak się stało już w gemie otwarcie w drugiej partii, Kalinska momentalnie przełamała Łodziankę. Za moment podwyższyła na 2:0, wszystko toczyło się w bardzo szybkim tempie. Trochę za szybkim.

Kalinska była wciąż bliżej kolejnego przełamania Polki niż Fręch wywalczenia pierwszego breaka w secie. A Polka potrzebowała go, by przedłużyć swoje nadzieje. I tak doszły do stanu 5:4 dla Rosjanki - ostatniego momentu, w którym podopieczna Andrzeja Kobierskiego mogła zostać w grze. Problem polegał na tym, że Kalinska świetnie w drugiej partii serwowała, w czterech pierwszych jej gemach Magdalena wygrała cztery punkty. I teraz też się nie udało, turniejowa "19" wygrała 7:6 (5), 6:4.

W starciu o trzecią rundę Kalinska zmierzy się z lepszą z pary: Francesca Jones - Diane Parry.

Magdalena Fręch Foto Olimpik/Nur Photo AFP

Anna Kalinska AFP





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