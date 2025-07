Thriller w meczu Polaka, był potrzebny tie-break. Jest historyczne osiągnięcie, tuż po Świątek

Na zawsze w historii polskiego tenisa zapiszę się Wimbledon 2025. W nim w turnieju gry pojedynczej kobiet do finału w czwartek awansowała Iga Świątek. W piątek podobnego sukcesu dokonać mógł Alan Ważny. Co prawda ten odpadł w juniorskim singlu już na etapie ćwierćfinału, gdzie lepszy okazał się Ronit Karki, lecz dalej świetnie radził sobie w deblu.

W tej rywalizacji wraz z Oskarim Paldaniusem Ważny szedł jak burza. W meczach poprzedzających półfinał polsko-fiński duet nie stracił chociażby seta. W ten sposób do spotkania o finał juniorskiego Wimbledonu w grze podwójnej podchodzili w roli faworytów. Ich rywalami w tym starciu okazała się być kazachsko-rosyjska para, Amir Omarkhanov/Jegor Pleshivtsev.

Obie pary weszły w mecz w podobny sposób, od wygrania swojego podania. Gemy, szczególnie przy serwisie pary Ważny/Paldanius były bardzo wyrównane, jednakże udawało im się wychodzić w nich górą. Pierwsze przełamanie nadeszło w piątym gemie. Przy zagrywce rywali Polak i Fin wywalczyli sobie aż dwa break pointy. Pierwszy nie został wykorzystany, lecz druga szansa już tak, dzięki czemu tablica wyników wskazywała 3:2 na ich korzyść.

Co więcej przeciwnicy nie mogli się nawet zbliżyć do break pointów, co z każdym kolejnym podaniem zbliżało polsko-fińską parę do wygrania pierwszego seta. Przy stanie 5:4 do serwisu stanął Paldanius. Duet znakomicie wykorzystał atut własnej zagrywki i zdołali domknąć seta nie tracąc chociażby punktu w gemie, dzięki czemu wygrali 6:4.

Ważny dopiął swego, był potrzebny super tie-break

Drugi set wyglądał niezwykle bliźniaczo do pierwszej partii. Obie pary nie mogły znaleźć sposobu na przeciwników, przez co szły "łeb w łeb". Gorąco zrobiło się jednak w szóstym gemie, gdy na zagrywce stanął Ważny. Gem zaczął się niekorzystnie dla Polaka i Fina, gdyż piłkę na aut wyrzucił właśnie nasz reprezentant. Gra toczyła się punkt za punkt, co przyniosło okazję do przełamania dla duetu Omarkhanov/Pleshivtsev. Ci nie zdołali go wykorzystać, a Ważny z Paldaniusem skutecznie wywalczyli gema na swoją korzyść. Na tablicy wyników widniał remis, 3:3.

Przełamanie nadeszło jednak w możliwie najgorszym momencie. Gdy do serwisu ponownie podszedł Ważny kazachsko-rosyjski duet był na prowadzeniu 4:5. Oznaczało to, że aby doprowadzić do tie-breaka potrzebne jest wygranie gema. Rywale doprowadzili do piłki setowej, lecz nie wykorzystali swojej szansy. Co więcej turniejowa "4" mogła doprowadzić do remisu, gdyż uzyskali przewagę. Finalnie "polska" para została przełamana i tym samym przegrała seta, 1-1.

Do ostatecznego rozstrzygnięcia potrzebny był super tie-break. W nim rywalizacja toczy się do 10 punktów, a nie jak w przypadku klasycznego tie-braka do siedmiu.

