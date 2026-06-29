Takiego Hurkacza nie widzieliśmy 724 dni. Tak zachował się po pokonaniu turniejowej "11"
Hubert Hurkacz blisko dwa lata czekał na zwycięstwo na Wimbledonie. Ostatni jego występ skończył się kontuzją, która mocno zahamowała jego karierę. Teraz wrócił na londyńską trawę i pokonał w trzech setach rozstawionego z numerem "11" Caspera Ruuda. Tuż po meczu widzieliśmy obrazki, które mogą napawać optymizmem fanów Wrocławianina.
Hubert Hurkacz ma za sobą bardzo trudne dwa lata. Jego problemy zaczęły się na Wimbledonie 2024. Dokładnie 4 lipca w meczu 2. rundy przeciwko Arthurowi Filisowi nabawił się kontuzji kolana, która sprawiła, że jego forma jest daleka od idealnej do dzisiaj. Hurkacz po kontuzji szybko wrócił na kort, ale ostatecznie w lipcu 2025 roku przeszedł artroskopię kolana, która wykluczyła go z gry na pół roku. W związku z tym nie zagrał m.in. na Wimbledonie 2025.
Problemy zdrowotne Hurkacza. Powrót na Wimbledon po dwóch latach
Wrocławianin wrócił na kort na początku 2026 roku. Bardzo dobrze spisał się w United Cup, ale później przyszła seria siedmiu porażek z rzędu, którą zapoczątkowała porażka na Australian Open. Forma była daleka od idealnej, a jedynym plusem było to, że omijały go większe problemy zdrowotne.
Polak do tegorocznego Wimbledonu przystępował więc dopiero jako 96. zawodnik rankingu ATP, a w dodatku w losowaniu trafił w pierwszej rundzie na rozstawionego z numerem "11" Caspera Ruuda. 29-latek jednak stanął na wysokości zadania i po dwugodzinnym spotkaniu cieszył się z cennego zwycięstwa - 6:4, 6:2, 7:6(7). Tak więc na zwycięstwo w Londynie czekał blisko dwa lata.
Hurkacz nie krył zadowolenia z powrotu na londyńską trawę. To tutaj osiągnął najlepszy wielkoszlemowy wynik. W 2021 roku dotarł do półfinału.
Dwa lata temu mały wypadek się tutaj wydarzył. Cieszę się, że wróciłem na piękny turniej
Wrocławianin podkreślił, że spodziewał się trudnego meczu z Ruudem, a najwięcej słów skierował do kibiców. - Chciałbym podziękować za wsparcie kibicom. Wielu polskich fanów pojawiło się więc dziękuję - dodał w języku polskim.
Takiego Hurkacza nie widzieliśmy od dawna. Gesty mówią więcej niż słowa
Hurkacz przyznał, że ciągle pracuje ciężko, aby wrócić na miejsce, w którym się znajdował przed kontuzją. - Pracujemy bardzo ciężko. Może wyniki w tym sezonie nie są takie jakie byśmy oczekiwali. Robimy wszystko, żeby było lepiej. Wsparcie jest zawsze potrzebne. Daje dodatkową motywację. W trudnych momentach może cię to wsparcie mocno popchnąć - powiedział. - Bycie zdrowym to jest kluczowa rzecz. Jeśli jest się zdrowym to można sięgać szczytów - zakończył i po wywiadzie dalej celebrował zwycięstwo z uśmiechem od ucha do ucha.
Hurkacz W drugiej rundzie Wimbledonu zagra ze zwycięzcą spotkania Hamad Medjedovic - Sebastian Ofner.