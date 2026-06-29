Hubert Hurkacz ma za sobą bardzo trudne dwa lata. Jego problemy zaczęły się na Wimbledonie 2024. Dokładnie 4 lipca w meczu 2. rundy przeciwko Arthurowi Filisowi nabawił się kontuzji kolana, która sprawiła, że jego forma jest daleka od idealnej do dzisiaj. Hurkacz po kontuzji szybko wrócił na kort, ale ostatecznie w lipcu 2025 roku przeszedł artroskopię kolana, która wykluczyła go z gry na pół roku. W związku z tym nie zagrał m.in. na Wimbledonie 2025.

Problemy zdrowotne Hurkacza. Powrót na Wimbledon po dwóch latach

Wrocławianin wrócił na kort na początku 2026 roku. Bardzo dobrze spisał się w United Cup, ale później przyszła seria siedmiu porażek z rzędu, którą zapoczątkowała porażka na Australian Open. Forma była daleka od idealnej, a jedynym plusem było to, że omijały go większe problemy zdrowotne.

Polak do tegorocznego Wimbledonu przystępował więc dopiero jako 96. zawodnik rankingu ATP, a w dodatku w losowaniu trafił w pierwszej rundzie na rozstawionego z numerem "11" Caspera Ruuda. 29-latek jednak stanął na wysokości zadania i po dwugodzinnym spotkaniu cieszył się z cennego zwycięstwa - 6:4, 6:2, 7:6(7). Tak więc na zwycięstwo w Londynie czekał blisko dwa lata.

Hurkacz nie krył zadowolenia z powrotu na londyńską trawę. To tutaj osiągnął najlepszy wielkoszlemowy wynik. W 2021 roku dotarł do półfinału.

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Wrocławianin podkreślił, że spodziewał się trudnego meczu z Ruudem, a najwięcej słów skierował do kibiców. - Chciałbym podziękować za wsparcie kibicom. Wielu polskich fanów pojawiło się więc dziękuję - dodał w języku polskim.

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Hurkacz przyznał, że ciągle pracuje ciężko, aby wrócić na miejsce, w którym się znajdował przed kontuzją. - Pracujemy bardzo ciężko. Może wyniki w tym sezonie nie są takie jakie byśmy oczekiwali. Robimy wszystko, żeby było lepiej. Wsparcie jest zawsze potrzebne. Daje dodatkową motywację. W trudnych momentach może cię to wsparcie mocno popchnąć - powiedział. - Bycie zdrowym to jest kluczowa rzecz. Jeśli jest się zdrowym to można sięgać szczytów - zakończył i po wywiadzie dalej celebrował zwycięstwo z uśmiechem od ucha do ucha.

Hurkacz W drugiej rundzie Wimbledonu zagra ze zwycięzcą spotkania Hamad Medjedovic - Sebastian Ofner.

Hubert Hurkacz IZHAR KHAN AFP

Hubert Hurkacz Rick Rycroft East News

Hubert Hurkacz IZHAR KHAN AFP





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