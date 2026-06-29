Takiego Hurkacza nie widzieliśmy 724 dni. Tak zachował się po pokonaniu turniejowej "11"

Maciej Brzeziński

Maciej Brzeziński

Hubert Hurkacz blisko dwa lata czekał na zwycięstwo na Wimbledonie. Ostatni jego występ skończył się kontuzją, która mocno zahamowała jego karierę. Teraz wrócił na londyńską trawę i pokonał w trzech setach rozstawionego z numerem "11" Caspera Ruuda. Tuż po meczu widzieliśmy obrazki, które mogą napawać optymizmem fanów Wrocławianina.

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Hurkacz czekał na zwycięstwo na Wimbledonie blisko dwa lataMAJA SMIEJKOWSKAEast News

Hubert Hurkacz ma za sobą bardzo trudne dwa lata. Jego problemy zaczęły się na Wimbledonie 2024. Dokładnie 4 lipca w  meczu 2. rundy przeciwko Arthurowi Filisowi nabawił się kontuzji kolana, która sprawiła, że jego forma jest daleka od idealnej do dzisiaj. Hurkacz po kontuzji szybko wrócił na kort, ale ostatecznie w lipcu 2025 roku przeszedł artroskopię kolana, która wykluczyła go z gry na pół roku. W związku z tym nie zagrał m.in. na Wimbledonie 2025.

Problemy zdrowotne Hurkacza. Powrót na Wimbledon po dwóch latach

Wrocławianin wrócił na kort na początku 2026 roku. Bardzo dobrze spisał się w United Cup, ale później przyszła seria siedmiu porażek z rzędu, którą zapoczątkowała porażka na Australian Open. Forma była daleka od idealnej, a jedynym plusem było to, że omijały go większe problemy zdrowotne.

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Polak do tegorocznego Wimbledonu przystępował więc dopiero jako 96. zawodnik rankingu ATP, a w dodatku w losowaniu trafił w pierwszej rundzie na rozstawionego z numerem "11" Caspera Ruuda. 29-latek jednak stanął na wysokości zadania i po dwugodzinnym spotkaniu cieszył się z cennego zwycięstwa - 6:4, 6:2, 7:6(7). Tak więc na zwycięstwo w Londynie czekał blisko dwa lata.

Hurkacz nie krył zadowolenia z powrotu na londyńską trawę. To tutaj osiągnął najlepszy wielkoszlemowy wynik. W 2021 roku dotarł do półfinału.

Dwa lata temu mały wypadek się tutaj wydarzył. Cieszę się, że wróciłem na piękny turniej
przyznał Polak w pomeczowej rozmowie.

Wrocławianin podkreślił, że spodziewał się trudnego meczu z Ruudem, a najwięcej słów skierował do kibiców. - Chciałbym podziękować za wsparcie kibicom. Wielu polskich fanów pojawiło się więc dziękuję - dodał w języku polskim.

Takiego Hurkacza nie widzieliśmy od dawna. Gesty mówią więcej niż słowa

Hurkacz przyznał, że ciągle pracuje ciężko, aby wrócić na miejsce, w którym się znajdował przed kontuzją. - Pracujemy bardzo ciężko. Może wyniki w tym sezonie nie są takie jakie byśmy oczekiwali. Robimy wszystko, żeby było lepiej. Wsparcie jest zawsze potrzebne. Daje dodatkową motywację. W trudnych momentach może cię to wsparcie mocno popchnąć - powiedział. - Bycie zdrowym to jest kluczowa rzecz. Jeśli jest się zdrowym to można sięgać szczytów - zakończył i po wywiadzie dalej celebrował zwycięstwo z uśmiechem od ucha do ucha.

Hurkacz W drugiej rundzie Wimbledonu zagra ze zwycięzcą spotkania Hamad Medjedovic - Sebastian Ofner.

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Tenisista ubrany w białą koszulkę świętuje zwycięstwo na korcie niebieskiej nawierzchni, trzymając rakietę tenisową w jednej ręce i zaciskając pięść w geście triumfu.
Hubert HurkaczIZHAR KHANAFP
tenisista w białej koszulce sportowej z logo adidas, zaciśnięta pięść w geście determinacji, rozmyte tło z widoczną publicznością na trybunach
Hubert HurkaczRick RycroftEast News
Tenisista w białej koszulce stoi na korcie i trzyma rakietę tenisową, wyglądając na skupionego i zamyślonego. W tle rozmyta publiczność obserwuje mecz.
Hubert HurkaczIZHAR KHANAFP


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