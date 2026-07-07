Cztery Polki rywalizujące w Wimbledonie w singlu nie dotrwały do drugiego tygodnia - najbliżej była Iga Świątek, ale w sobotę przegrała z Alexandrą Ealą, której w rywalizacji też już nie ma. U panów w czwartej rundzie zameldował się Hubert Hurkacz, był bliski miejsca w ósemce, ale przegrałi z rywalem z Niemiec, i z kontuzją, która utrudniała mu grę.

Gdy zaś na kortach robi się trochę luźniej, organizatorzy Wimbledonu dają przestrzeń do rywalizacji juniorom i... Legendom. W zmaganiach pań znów pojawiła się Agnieszka Radwańska, była finalistka tego turnieju. Tym razem w parze z Caroline Wozniacki.

- Jest tak, że zawsze można zwrócić się z prośbą odnośnie tego, z kim chciałoby się grać, ale tak naprawdę odgórnie jest nam narzucane, kto z kim gra - mówiła kilka dni temu "Isia" red. Arturowi Gacowi z Interii. - Więc nie jest tak, że wszystkie zaproszone zawodniczki mogą się dogadać między sobą. W każdym razie obie zrobiłyśmy taką prośbę, ja i Karolina, względem siebie, że chcemy ze sobą grać. Przy czym wcześniej, podobnie jak inni, ja już też tak robiłam, ale za bardzo nie brano tego pod uwagę i wówczas miałam zupełnie inne partnerki. Już wcześniej chciałyśmy grać ze sobą, ale byłyśmy rozdzielane - dodała.

Gdyby patrzeć tylko na sukcesy singlowe w przeszłości, ona i Wozniacki byłyby faworytkami. Ale to debel, to doświadczenie Lucie Šafářovej, pięciokrotnej mistrzynI Wielkiego Szlema w tej specjalności i byłej światowej "1" też mogło mieć duże znaczenie.

I miało.

Wimbledon. Agnieszka Radwańska wkroczyła do gry. Dwa sety na początek na Court 12

Polka i Dunka źle zaczęły to spotkanie, dość szybko zrobiło się 0:3, Radwańska musiała się pogodzić z przełamaniem jej serwisu. Taka jak wcześniej zapowiadała, Caroline grała głównie na bekhendzie, ona sama - na forhendzie.

Przy stanie 2:3 Polka i Dunka mogły odrobić wszystkie straty, Agnieszka serwowała. Miały kilka okazji, by tak się stało. I jakoś zawsze wtedy, gdy Agnieszka serwowała na stronę przewagi na Šafářovą, jej para przegrywała akcję. Aż w końcu, po zagraniu w siatkę Polki, czesko-słowacki duet wywalczył break pointa, a już za chwilę Wozniacki za szybko zbiegła pod siatką na lewą stronę, co wykorzystała Rybáriková. Zamiast 3:3 było więc 2:4.

Caroline Wozniacki i Agnieszka Radwańska screen za Polsatem Sport materiał zewnętrzny

"Isia" jednak rozkręcała się z kolejnymi minutami, coraz lepiej "czytała" zachowanie rywalek. W końcu też, przy czwartej szansie, doszło do przełamania na 3:4, po kapitalnej wymianie na woleje w gierce przy siatce. I znów to Agnieszka zaimponowała refleksem.

A później, po serwisie Caroline, Polka i Dunka wyrównały, ale to przed "Isią" stanęło zadanie wyserwowanie przedłużenia szans na zwycięstwo w pierwszym secie. I tym razem wszystko już zagrało, cztery szybkie akcje dały remis 5:5.

Ostatecznie jednak do tie-breaka nie doszło. Mimo że przy serwisie Wozniacki Polka i Dunka miały piłkę w grze przy swojej przewadze. Zdecydowała kapitalna akcja Słowaczki przy siatce - Rybáriková aż przepraszała za swoje trochę szczęśliwe zagranie. Niemniej po 50 minutach było 7:5 dla jej duetu.

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Początek drugiego seta wskazywał, że ten mecz w dwóch setach się nie zakończy. Było więc przełamanie na korzyść Polki, był wygrany gem serwisowy Radwańskiej. A później wszystko runęło, Czeszka i Słowaczka całkowicie zdominowały rywalizację.

Skończyło się na 5:7, 2:6 - po 78 minutach gry.

Wimbledon. Turniej Legend

Radwańska/Wozniacki (Polska/Dania) - Rybáriková/Šafářová (Słowacja/Czechy) 5:7, 2:6

Agnieszka Radwańska Foto Olimpik/NurPhoto AFP

Caroline Wozniacki BEN STANSALL AFP





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