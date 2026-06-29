Tak zareagowała Chwalińska, gdy wyjawił jej drugie imię. Poszło w Polskę

Jeszcze przed startem pierwszego meczu na Wimbledonie Maja Chwalińska stanęła przed kamerą Polsatu Sport. Już na wstępie dziennikarzowi Tomaszowi Lorkowi udało się ją rozbawić. "Maja Ewa Chwalińska podbija świat" - rozpoczął, od razu ujawniając drugie imię tenisistki.

Jej reakcja? Aż chwyciła się za głowę. "O nie!" - skomentowała. A Lorek od razu wyjaśnił, że powiedział to intencjonalnie. "Tak celowo. Iga Natalia Świątek, Maja Ewa Chwalińska" - stwierdził. Nagranie krąży po sieci.

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Chwalińska zdradza, co czuła, gdy dowiedziała się o dzikiej karcie do Wimbledonu.

Tenisistka powiedziała, że przed przylotem do Londynu miała trochę czasu na siebie. Wyjechała na krótkie wakacje, podczas których naładowała baterie i odpoczęła po wymagającym wielkoszlemowym Roland Garros 2026.

"Miałam chwilę dla siebie, kilka dni, żeby odpocząć i się zregenerować, bo dużo się działo w krótkim odstępie czasu. Potrzebowałam chwilkę, żeby sobie odetchnąć" - przekazała.

Jednocześnie przyznała, że nie spodziewała się ofiarowania jej dzikiej karty do Wimbledonu. "Byłam bardzo zdziwiona, teraz jestem ogromnie wdzięczna. To ogromny zaszczyt, że mogłam otrzymać dziką kartę do najlepszego turnieju na świecie" - oceniła.

Od kilku dni przygotowuje się do zawodów już na miejscu. Wszystko po to, by trochę "zresetować się" i potrenować nieco na trawie.

Zwłaszcza, że przed nią spore wyzwanie. W Wimbledonie nie zagra tylko w singlu, lecz również w deblu, w parze ze swoją dobrą znajomą Sinją Kraus z Austrii.

W rozmowie z Polsatem Sport Maja wytłumaczyła, skąd taka decyzja. "Chciałam spróbować. Nie grałam jeszcze w głównej drabince debla w Wielkim Szlemie. Moja przyjaciółka z kortu zapytała, czy chciałabym być jej partnerką. Jestem zdrowa, czuję się dobrze, więc razem z teamem stwierdziliśmy, że nie ma żadnych przeciwskazań" - stwierdziła.

W całej swojej seniorskiej karierze Maja Chwalińska rozegrała tylko pięć spotkań deblowych na trawie. W pierwszej rundzie Wimbledonu ona i Kraus zmierzą się z duetem Ann Li - Elisabetta Cocciaretto. Jeśli polsko-austriacka para awansuje, w następnej rundzie spotka się najpewniej z Laurą Siegemund i Wierą Zwonariową.





Maja Chwalińska: Myślę, że na igrzyskach w LA mogłybyśmy stworzyć z Igą Świątek dobrą deblową parę. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport