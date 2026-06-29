Tak potraktowali Chwalińską, gdy weszła na kort. Musiało się tak skończyć
Maja Chwalińska swoją grą i sukcesem na wielkoszlemowym Roland Garros 2026 podbiła serca kibiców z całego świata. Musiało to skończyć się jednym - zupełnym i pozytywnym szaleństwem podczas wejścia Polki na kort Wimbledonu. Fani mogli potraktować ją tylko w jeden sposób. Wideo trafiło do sieci.
Po sieci krąży nagranie, na którym udokumentowano wejście Mai Chwalińskiej na kort tuż przed pierwszym meczem na Wimbledonie. Kibice, którzy zasiedli na trybunach przy placu gry, wręcz oszaleli z radości na widok Polki. Potraktowali ją gromkimi brawami i entuzjastycznymi okrzykami.
Jak zareagowała Maja? I jej zachowanie zdaje się znaczące. Nie wdała się z fanami w głębsze interakcje, ponieważ już od wejścia była skupiona na ważnym zadaniu, które przed nią. Przeszła obok wiwatujących ludzi, a następnie rozgościła się na przeznaczonym dla niej miejscu.
Francuzi reagują na pierwszy mecz Chwalińskiej na Wimbledonie
Materiał, w którym uchwycono wejście Chwalińskiej na wimbledoński kort, opublikowano również na oficjalnym kanale wielkoszlemowego Roland Garros. Organizatorzy mają do Polki sentyment, wszak w ostatniej edycji turnieju napisała niesamowitą historię, docierając z kwalifikacji do samego finału.
Nagranie Francuzów pokazuje, co wydarzyło się po tym, jak Maja Chwalińska i jej przeciwniczka Mananchaya Sawangkaew weszły na plac gry. Wówczas znów podniósł się aplauz.
Miłe gesty fanów nie powinny być zaskoczeniem. Polka skradła serca kibiców z różnych części świata nie tylko swoim sukcesem w Paryżu, ale również zaprezentowanym stylem gry.
"Maja gra bardzo inteligentny tenis. Musi tak grać, bo jej fizyczne parametry nie są takie, jak u większych kobiet. Jednak z tym, co ma, świetnie daje sobie radę. Jest ze swoim tenisem bardzo specyficzna, ale na dziś dobrze przygotowana do grania. I to rozwijamy" - komentował dla Interii Sport Jaroslav Machovsky, trener 24-latki.
"Jej tenis jest bardzo ciekawy, powiedziałbym taki finezyjny. Ale wiadomo, że do takiej gry, przy swoich ograniczeniach, musi być bardzo dobrze przygotowana, żeby utrzymać w wymianach przeciwniczki" - dodawał.
I wyjawił, że już wcześniej zwracano mu uwagę na tenis Chwalińskiej. Podczas zeszłorocznego pobytu w Rende we Włoszech podszedł do niego inny trener i powiedział: "Dawno nie widziałem kogoś, kto tak mądrze gra".
"Ogromnie mu się to podobało, był zadowolony z gry Mai. Dużo osób gadało, że przy jej warunkach nie ma perspektywy. A ja uważam, że ma na tyle możliwości, by wygrywać z najlepszymi" - podsumował Machovsky.