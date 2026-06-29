Tak potraktowali Chwalińską, gdy weszła na kort. Musiało się tak skończyć

Katarzyna Pociecha

Oprac.: Katarzyna Pociecha

Maja Chwalińska swoją grą i sukcesem na wielkoszlemowym Roland Garros 2026 podbiła serca kibiców z całego świata. Musiało to skończyć się jednym - zupełnym i pozytywnym szaleństwem podczas wejścia Polki na kort Wimbledonu. Fani mogli potraktować ją tylko w jeden sposób. Wideo trafiło do sieci.

Maja Chwalińska, Wimbledon 2026
Maja Chwalińska, Wimbledon 2026https://x.com/rolandgarrosESP/Twitter

Po sieci krąży nagranie, na którym udokumentowano wejście Mai Chwalińskiej na kort tuż przed pierwszym meczem na Wimbledonie. Kibice, którzy zasiedli na trybunach przy placu gry, wręcz oszaleli z radości na widok Polki. Potraktowali ją gromkimi brawami i entuzjastycznymi okrzykami.

Jak zareagowała Maja? I jej zachowanie zdaje się znaczące. Nie wdała się z fanami w głębsze interakcje, ponieważ już od wejścia była skupiona na ważnym zadaniu, które przed nią. Przeszła obok wiwatujących ludzi, a następnie rozgościła się na przeznaczonym dla niej miejscu.

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Materiał, w którym uchwycono wejście Chwalińskiej na wimbledoński kort, opublikowano również na oficjalnym kanale wielkoszlemowego Roland Garros. Organizatorzy mają do Polki sentyment, wszak w ostatniej edycji turnieju napisała niesamowitą historię, docierając z kwalifikacji do samego finału.

Nagranie Francuzów pokazuje, co wydarzyło się po tym, jak Maja Chwalińska i jej przeciwniczka Mananchaya Sawangkaew weszły na plac gry. Wówczas znów podniósł się aplauz.

Miłe gesty fanów nie powinny być zaskoczeniem. Polka skradła serca kibiców z różnych części świata nie tylko swoim sukcesem w Paryżu, ale również zaprezentowanym stylem gry.

"Maja gra bardzo inteligentny tenis. Musi tak grać, bo jej fizyczne parametry nie są takie, jak u większych kobiet. Jednak z tym, co ma, świetnie daje sobie radę. Jest ze swoim tenisem bardzo specyficzna, ale na dziś dobrze przygotowana do grania. I to rozwijamy" - komentował dla Interii Sport Jaroslav Machovsky, trener 24-latki.

"Jej tenis jest bardzo ciekawy, powiedziałbym taki finezyjny. Ale wiadomo, że do takiej gry, przy swoich ograniczeniach, musi być bardzo dobrze przygotowana, żeby utrzymać w wymianach przeciwniczki" - dodawał.

I wyjawił, że już wcześniej zwracano mu uwagę na tenis Chwalińskiej. Podczas zeszłorocznego pobytu w Rende we Włoszech podszedł do niego inny trener i powiedział: "Dawno nie widziałem kogoś, kto tak mądrze gra".

"Ogromnie mu się to podobało, był zadowolony z gry Mai. Dużo osób gadało, że przy jej warunkach nie ma perspektywy. A ja uważam, że ma na tyle możliwości, by wygrywać z najlepszymi" - podsumował Machovsky.

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Katarzyna Pociecha
Katarzyna Pociecha


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