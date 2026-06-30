Szokujące 1:6 Rybakiny. Koniec meczu po 108 minutach. To połówka Świątek

W ostatnim czasie Jelena Rybakina zanotowała spadek formy i jej dyspozycja przed rywalizacją na Wimbledonie stała pod znakiem zapytania. A to przecież zawodniczka, która triumfowała na londyńskiej trawie cztery lata temu. Wówczas sięgnęła po swój pierwszy wielkoszlemowy tytuł, pokonując w finale Ons Jabeur. W tym sezonie reprezentantka Kazachstanu miała dotychczas bilans 1-2 na tej nawierzchni - ledwie pokonała Tatjanę Marię, a potem zanotowała dwie porażki: najpierw z Katie Boulter, a później z Alexandrą Ealą.

W pierwszej rundzie Wimbledonu miała jednak dość szczęśliwe losowanie. Trafiła bowiem na 154. rakietę świata - Lois Boisson. Reprezentantka Francji kojarzy się przede wszystkim z dobrym występem podczas ubiegłorocznego Roland Garros. Wówczas dotarła do półfinału. Punkty z tamtego turnieju zapewniły jej w głównej drabince Wimbledonu 2026, bowiem listy startowe zamykały się przed rywalizacją w Paryżu. Podczas rywalizacji w stolicy Francji odpadła w tym sezonie na etapie pierwszej rundy i mocno spadła w zestawieniu. We wtorek nieoczekiwanie postawiła się mocno wiceliderce kobiecego notowania.

Wimbledon: Jelena Rybakina kontra Lois Boisson w pierwszej rundzie

Mecz rozpoczął się od serwisu Boisson. Zawodniczka z Francji znalazła się w opałach już w premierowym gemie. Najpierw wyszła ze stanu 0-40, doprowadziła do równowagi, ale finalnie i tak doszło do przełamania podania Lois. Po zmianie stron 154. rakieta świata próbowała natychmiast zniwelować stratę, miała dwie okazje na 1:1. Rybakina potwierdziła jednak przewagę, a potem kontrolowała sytuację. Setbol pojawił się już w trakcie dziewiątego rozdania. Boisson dołożyła czwarte "oczko" i przedłużyła emocje, ale tylko na moment. Po chwili Jelena zapewniła sobie triumf 6:4 w premierowej odsłonie.

Druga część pojedynku potoczyła się w szokujący sposób. Najpierw Lois wróciła ze stanu 15-30 i utrzymała serwis. Po zmianie stron przełamała mistrzynię Wimbledonu sprzed czterech lat, wykorzystując ostatniego z trzech break pointów. W dalszej fazie seta Francuzka kontrolowała sytuację. W szóstym gemie jeszcze raz dobrała się do podania wiceliderki rankingu i już przy stanie 5:1 mogła zamykać drugą odsłonę. Półfinalistka Roland Garros 2025 w pewnym stylu doprowadziła do decydującej partii, uzyskując wynik 6:1.

Trzecia faza pojedynku układała się bardzo ciekawie. Na początku optyczną przewagę posiadała Boisson. W trakcie piątego gema zaowocowało to dwoma break pointami z rzędu na 3:2 dla Francuzki. Nie wykorzystała jednak żadnego z nich i Rybakina powoli łapała lepszy rytm. Już w trakcie szóstego rozdania próbowała zaskoczyć Lois, ale 154. rakieta świata wyszła ze stanu 15-40 i doprowadziła do remisu. Na więcej Jelena już nie pozwoliła. Kluczowy okazał się ósmy gem, kiedy to pojawiły się trzy piłki z rzędu dla wiceliderki rankingu WTA na 5:3.

Tenisistka z Francji złapała jeszcze poślizg, pod znakiem zapytania stało jej zdrowie. Kontynuowała grę, ale widać było drobny dyskomfort. Mimo to broniła break pointów - najpierw pierwszy, potem drugi. Przy trzecim Rybakina dopięła już jednak swego. Potem Jelena wykorzystała swoje podanie i po 108 minutach zamknęła spotkanie rezultatem 6:4, 1:6, 6:3. Rywalką Kazaszki w drugiej rundzie będzie Caty McNally.

Główne zmagania w Londynie potrwają do 12 lipca. Najważniejsze informacje dotyczące Wimbledonu można śledzić za pomocą specjalnej zakładki na stronie Interia Sport.

Jelena Rybakina IZHAR KHAN AFP

Lois Boisson Dimitar DILKOFF / AFP AFP

Caty McNally DENNIS AGYEMAN AFP





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