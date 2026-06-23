Szansa na polski Wimbledon. "Jest mocna", chce iść w ślady Chwalińskiej

Linda Klimovicova i Katarzyna Kawa walczyły na kortach Wimbledonu o awans do drugiej rundy kwalifikacji. Udało się tylko tej drugiej, choć Klimovicova już dawno nie zagrała tak dobrze. Przegrała tylko 6:7 (3:7 w tie-breaku), 5:7. - To był jej najlepszy mecz, odkąd trenerem jest Tomek Iwański - mówi Interii Wojciech Wrzoł, wiceprezes BKT Advantage Bielsko-Biała.

Już po losowaniu nie mieli szczęśliwych min. Kulisy porażki Klimovicovej

- Linda niesamowicie walczyła, a o tym, że finalnie przegrała, zdecydowały szczegóły - przyznaje Piotr Szczypka, menedżer BKT Advantage, gdzie gra Klimovicova. - Nie wiem, czy to był jej najlepszy mecz za Iwańskiego, ale jak ostatnio widziałem ją w Paryżu, to grała fatalnie, a teraz dużo, dużo lepiej.

Szczypka uczciwie przyznaje, że po wylosowaniu rywalki dla Klimovicovej nie mieli szczęśliwych min. - Na los nie ma się co obrażać, ale Lulu Sun, to ćwierćfinalistka Wimbledonu sprzed dwóch lat. Linda trafiła najgorzej, jak się dało, ale postawiła się. Było przełamanie w ostatnim gemie meczu i dziwny tie-break, gdzie nasza zawodniczka prowadziła 3:2, ale tamta zagrała dwa slajsy i wszystko się odwróciło.

Wrzoł podaje przykład Chwalińskiej

Wrzoł przekonuje jednak, że Klimovicova w końcu odpali. - Trzeba się uzbroić w cierpliwość. Spójrzmy na Maję Chwalińską. Dopiero w szóstym roku pracy z trenerem Jaroslavem Machovskim odniosła wielki sukces, o jakim marzyła. Weszła do setki, zagrała w finale wielkiego szlema. Linda dopiero trzy miesiące pracuje z Iwańskim. Widać, że to za krótko. Wstydu jednak nie ma. Inna sprawa, że Piotrek Szczypka na pewno mocno to przeżyje, bo chciałby, żeby Linda nie musiała czekać na sukces tak długo, jak Maja.

Szczypka faktycznie potrzebował trochę czasu, żeby przetrawić porażkę Klimovicovej, ale też szybko humor poprawiła mu Kawa, która pokonała Susan Bandecchi (6:1, 6:3). - To był bardzo dobry mecz Kasi. Cały czas miała to spotkanie pod kontrolą. Grała pewnie, szybko. Bandecchi brakowało tej dokładności, jaką miała Kasia. Wypunktowała ją - relacjonuje Szczypka.

Kawa wskoczy do setki z pomocą człowieka Świątek?

Kawa na ten Wimbledon pojechała, żeby spróbować spełnić swoje marzenie o wejściu do setki. Jeszcze nigdy w niej nie była. Skoro jednak innej zawodniczce BKT udało się wejść do setki, to Kawa też chciałaby tego posmakować. - Pokazała moc. A setkę ma na wyciągnięcie ręki. Jak przebrnie te kwalifikacje, to kto wie, co się wydarzy. Kasia ma teraz najlepszy sezon w karierze. Chciałby to na coś przełożyć. Granie wielkich szlemów bez eliminacji, to byłaby jakaś nagroda, ale tu potrzebny jest właśnie ten skok do setki - dodaje Szczypka.

Kawę mocno zachwala też Wrzoł. - Ma 32 lata i doświadczenia zebrane na korcie zaczynają wreszcie procentować. Już ubiegły rok miała dobry, ale ten jest jeszcze lepszy. Na Wimbledon pojechała po wygraniu memoriału Eugenio Fontana. Jest mocna psychicznie i fizycznie. Tam też jest nowy trener przygotowania fizycznego Maciek Ryszczuk, który jak wiadomo jest u Igi Świątek, ale też pomaga naszej Mai - przypomina Wrzoł.

Klimovicova po porażce wraca do domu, a Kawa już szykuje się na mecz drugiej rundy z Lucrezią Stefanini. To spotkanie już 24 czerwca.

Katarzyna Kawa ANDRZEJ IWANCZUK/REPORTER East News

Linda Klimovicova Tomasz Jedrzejowski/REPORTER Reporter

Maja Chwalińska ALAIN JOCARD AFP





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