Świątek w finale, a Sabalenka zaskakuje. Szokujący początek konferencji. "Możecie wyjść"

Aryna Sabalenka rozgrywa bardzo dobry sezon, ale brakuje jej kropki nad "i". Białorusinka bowiem prawie w każdym turnieju dochodzi do tych kluczowych faz i staje przed szansą rywalizacji o awans do finału. W dwóch poprzednich turniejach rangi Wielkiego Szlema liderka rankingu WTA zagrała w finałach, w których musiała uznać wyższość swoich rywalek.

W Australian Open po trzysetowym, bardzo zaciętym boju, lepsza okazała się nieoczekiwanie Madison Keys i Sabalenka nie obroniła tytułu. Kilka miesięcy później Sabalenka spotkała się z kolejną Amerykanką w finale, ale tym razem była to Coco Gauff, więc szanse rozkładały się mniej więcej po równo. Białorusinka w spotkaniu z Gauff popełniła mnóstwo niewymuszonych błędów, co ostatecznie przełożyło się na porażkę w trzech setach.

Sabalenka zaczęła mówić. Już zaskoczenie

Do Wimbledonu Sabalenka kolejny raz podchodziła jako jedna z faworytek i znów się nie udało. Tym razem Białorusinka poległa w półfinale z inną Amerykanką - Amandą Anisimową, również po trzysetowej batalii, która trwała prawie trzy godziny. Można było oczekiwać, że na swojej konferencji prasowej liderka rankingu WTA nie będzie kipiała zbyt dobrym nastrojem.

Było wręcz odwrotnie, co może bardzo zaskakiwać. Już na samym początku Białorusinka wprawiła dziennikarzy w osłupienie. - Czekacie na coś specjalnego? Możecie już wyjść, nie zobaczycie dziś takiej konferencji prasowej, jak po finale na kortach imienia Rolanda Garrosa - rozpoczęła bowiem pierwsza rakieta świata, z zaskakująco szerokim uśmiechem na twarzy. Wówczas z jej ust padły, choćby takie słowa - To najgorszy mecz, jaki zagrałam w ciągu ostatnich kilku miesięcy. To po prostu żart - powiedziała wówczas.

- Zawsze masz ochotę umrzeć (po porażce przyp. red.), nie chcesz już istnieć, a to jest koniec twojego życia. Ale potem siedzisz chwilę i myślisz o tym, co mogłeś zrobić inaczej w meczu. To znaczy, dostrzegasz rzeczy, w których nie byłaś w najlepszej formie. Widzisz, że druga zawodniczka radzi sobie znacznie lepiej. W pewnym sensie widzisz rzeczy lepiej - dodała po meczu z Anisimową, podkreślając, że każda porażka jest nauką.

Później Białorusinka skupiła się na tym, co nie działało i tu zwróciła swoją uwagę na return. - Myślę, że to oczywiste, że dzisiejszy return był o wiele gorszy. Moje returny były o wiele gorsze w porównaniu z poprzednimi meczami. Nie wiem. Muszę powiedzieć, że dałam z siebie wszystko. Dałam z siebie wszystko w tamtym momencie. No dobra, returny nie działały dobrze - zakończyła. W trakcie gdy trwała konferencji Aryny, Iga Świątek zapewniła sobie prawo gry w sobotnim finale Wimbledonu. Teraz przed Sabalenką trudny okres, bo będzie bronić bardzo dużej liczby punktów na kortach twardych.

To był cud Sabalenki! Niewiarygodna obrona, która odmieniła seta [WIDEO] Polsat Sport Polsat Sport

Aryna Sabalenka rywalizowała z Amandą Anisimovą o awans do finału Wimbledonu GLYN KIRK AFP

Aryna Sabalenka Tolga Akmen PAP/EPA

Aryna Sabalenka rywalizowała z Elise Mertens o awans do ćwierćfinału Wimbledonu Henry Nicholls AFP