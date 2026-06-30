Świątek w blokach, ruch finalistki Wimbledonu. Możliwy rewanż za 0:6, 0:6

Gdyby spojrzeć na całokształt kariery Igi Świątek, to praktycznie nie ma dla niej lepszych rywalek niż te zza południowej granicy. Może poza Niemkami, z nimi ma idealną skuteczność. Spośród Czeszek były ją w stanie pokonać: Karolina Muchova, Barbora Krejcikova i Linda Noskova.

W Londynie, już po losowaniu, stało się jasne, że aby znaleźć się w 1/16 finału, zawodniczka z Raszyna też będzie musiała ograć Czeszkę. W pierwszym etapie wylosowała bowiem Taylor Townsend, ale już w drugim: lepszą z pary Tereza Valentova - Karolina Pliskova.

Z tą pierwszą Iga jeszcze nie grała, z drugą - owszem. Podobnie jak z siostrą bliźniaczką Karoliny Kristyną, która już zakończyła karierę. Karolina zaś, mimo 34 lat, bardzo udanie wróciła na początku tego roku do touru. Dość starannie selekcjonuje swoje starty, ale nie odstaje, co było np. problemem Petry Kvitovej, gdy wracała po przerwie macierzyńskiej.

To zaś zawodniczka, która na trawie potrafi sobie radzić. W Anglii wygrała kilka turniejów z głównego cyklu WTA, upodobała sobie zwłaszcza Eastbourne, gdy ta nadmorska impreza miała jeszcze rangę 500. Grała o tytuł w Londynie z Ashleigh Barty, teraz też wróciła mając solidne przygotowanie na tej nawierzchni. W Queens była w ćwierćfinale, w Nottingham - w półfinale. A to tylko potwierdzenie jej niezłych występów na mączce.

Wimbledon 2026. Karolina Pliskova kontra Tereza Valentova. Potencjalne rywalki Swiątek w drugiej rundzie

Pierwszą rywalką Pliskovej była jej rodaczka - Tereza Valentova, którą polscy kibice mogą pamiętać z nieprawdopodobnego meczu w Paryżu z Magdą Linette. Trzysetowego thrillera, gdy słaniająca się na nogach Polka zdołała odwrócić sytuację i awansować. Gdy Valentova się urodziła, Karolina miała już na koncie... pierwsze występy w profesjonalnym tenisie. Jest bowiem aż o 15 lat starsza

Dziś przewagi fizycznej młodszej z Czeszek nie było widać. A teoretycznie - powinno być, jeśli Valentova myślała o awansie. Nie radziła sobie jednak z serwisem Karoliny, sama miała problem już w drugim gemie. Też się poślizgnęła, upadła jak Maja Chwalińska, ale jej nic się nie stało. Były jednak dwa break pointy dla niżej notowanej zawodniczki, później trzeci. Valentova utrzymała jednak serwis.

Karolina Pliskova OWEN HAMMOND/Nur Photo AFP

Sama wywalczyła szansę na breaka w siódmym gemie, ostatnim granym pierwszym kompletem piłek. Pliskova jednak nie dopuściła do przełamania, za chwilę sama w końcu "dopadła" rodaczkę. To ona odskoczyła na 5:3, zagrywając długą piłkę pod końcową linią. A odpowiedź byłą już autowa. Po 38 minutach Pliskova miała 6:3.

Drugi set był niemal bliźniaczy - z taką różnicą, że teraz to Valentova obejmowała prowadzenie, a Pliskova ją goniła. I tak dotarły do 4:4, bez większych emocji. Karolina wywalczyła trzy break pointy, wykorzystała drugiego. A za chwilę skończyła mecz, na koniec posłała asa. Wygrała 6:3, 6:4.

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W drugiej rundzie zmierzy się z Igą Świątek, o ile Polka pokona dziś Taylor Townsend. W ich potyczkach jest 3:0, Raszynianka - oprócz wspomnianego już 6:0, 6:0 w Rzymie - wygrywała też w Stuttgarcie (2023) i Montrealu (2023). Dwa razy zaś Czeszka oddawała awans walkowerem - w Dubaju (2023) i Dosze (2024). Teraz zapewne do spotkania przystąpi.

Karolina Pliskova Noushad Thekkayil AFP





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