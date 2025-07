Świątek szykuje się do gry, a tu nagle taka wiadomość z Londynu. Ostapenko zagra w finale

W teorii Czeszka oraz Amerykanka mogły nadawać ton rywalizacji, gdyż serwowały jako pierwsze. Mimo to przeciwniczki bardzo dobrze radziły sobie pod presją i w jedenastym gemie przypuściły atak. Najpierw Siniakova i Townsend wyszły ze stanu 0-40 i doprowadziły do równowagi. Później Su-Wei i Jelena wypracowały sobie jednak czwartego break pointa i ten został już wykorzystany . Po zmianie stron zawodniczki rozstawione z "4" za drugim setbolem zagwarantowały sobie zwycięstwo w pierwszej partii 7:5.

Hsieh i Ostapenko poszły za ciosem. Wywalczyły sobie przełamanie już na otwarcie drugiej części pojedynku i później mogły kontrolować sytuację na korcie. W piątym gemie posiadały dwie okazje na 4:1, co dawałoby im podwójnego breaka. Mimo to Katerina oraz Taylor utrzymały kontakt z rywalkami i w trakcie ósmego rozdania same próbowały zaskoczyć triumfatorki premierowej partii. Wyszły ze stanu 0-40 i doprowadziły do dwóch piłek na 4:4. Ostatecznie Tajwanka i Łotyszka utrzymały jednak podanie i nie dały się przełamać już do końca spotkania. Su-Wei i Jelena zagwarantowały sobie udany rewanż za finał Australian Open, wygrywając 7:5, 6:4. Ich finałowymi przeciwniczkami będą Weronika Kudiermietowa oraz Elise Mertens. Jeśli finał trafi na konto turniejowych "4", wówczas Ostapenko przejmie rolę liderki deblowego rankingu WTA z rąk Kateriny Siniakovej.