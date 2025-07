Świątek spełniła marzenie. Wimbledon zdobyty, bezcenna radość

Wróćmy jednak do 14 lipca 2018 roku, który był momentem przełomowym w karierze Świątek. To właśnie tego dnia wygrała juniorski turniej w Londynie. W drodze do finału eliminowała rozstawioną z "jedynką" Whitney Osuigwe, a także Simonę Waltert, Clarę Burel, Emmę Raducanu (późniejszą mistrzynię seniorskiego US Open) i Wang Xinyu. W meczu o trofeum pokonała Szwajcarkę Leonie Kung 6:4, 6:2. W ciągu tych sześciu meczów przegrała tylko jednego seta - pierwszego w otwierającej rundzie.