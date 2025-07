Fragment drabinki z Eliną Switoliną i Elise Mertens nie dostarczył niespodzianek. To jedna z nielicznych par, gdzie rozstawione zawodniczki w komplecie dotarły do trzeciej rundy Wimbledonu. Ukrainka pokonała po drodze Annę Bondar i Alaksandrę Sasnowicz. Oba te starcia wygrała w dwóch setach. Jedną partię straciła za to po drodze Belgijka. O ile najpierw uporała się bez problemu z Lindą Fruhvirtovą, tak później musiała rozegrać trzy odsłony w potyczce z Ann Li. Ostatecznie jednak wygrała i zapewniła nam pojedynek rozstawionych w 1/16 finału wielkoszlemowych zmagań w Londynie.