Świątek napisała piękną historię. Przed nią zrobili to nieliczni, niesamowite

Iga Świątek do tej pory nie miała z Wimbledonu dobrych wspomnień. Polka często podkreślała, że trawa nie jest jej ulubioną nawierzchnią. Widać to było w grze, ale i w wynikach. Dotychczas najlepszym jej wynikiem w Londynie był ćwierćfinał w 2023 roku. W tegorocznym Wimbledonie 24-latka z Raszyna zaprzeczyła wszystkim przekonaniom i sięgnęła po końcowe zwycięstwo w wielkim stylu. W sobotnim finale pokonała Amandę Anisimovą 6:0, 6:0!

Historia Wimbledonu nie była sprzymierzeńcem Świątek. Przed nią tylko cztery tenisistki były w stanie wygrać zarówno juniorski, jak i seniorski turniej w Londynie. Były to Ann Jones, Martina Hingis, Amelie Mauresmo i Ashleigh Barty. Ta ostatnia najlepsza wśród juniorek była w 2011 roku, a seniorski turniej wygrała 10 lat później. W sobotę Świątek weszła więc do bardzo wąskiego grona pań i potwierdziła po raz kolejny swój niebywały talent.

Polka w sobotę wygrała swój szósty wielkoszlemowy tytuł. Wcześniej czterokrotnie triumfowała w Roland Garros (2020, 2022-2024) i raz w US Open (2022). 24-latka podreperowała także swoją niebywałą statystykę w finałach wielkoszlemowych. Jeśli już w jakimś występuje to go wygrywa.