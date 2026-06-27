Świątek i Chwalińska powalczą o medal? Jest odpowiedź. Już kiedyś to zrobiły

Maciej Brzeziński

Maciej Brzeziński

Maja Chwalińska rozegra swój pierwszy mecz na tegorocznym Wimbledonie w poniedziałek, a Iga Świątek we wtorek. Tą pierwszą czekają także zmagania w turnieju deblowym. - Chciałam spróbować. Nie grałam jeszcze w głównej drabince debla w wielkiego szlema - przyznała w rozmowie z Polsatem Sport. I nagle pojawił się pomysł duetu z bardziej utytułowaną rodaczką.

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Chwalińska i Świątek powalczą o medal igrzysk olimpijskich w Los Angeles? East News

Maja Chwalińska w ostatnich tygodniach przyćmiła nieco Igę Świątek. Tenisistka BKT Advantage Bielsko-Biała dotarła do finału Roland Garros, w którym musiała uznać wyższość Mirry Andriejewej. Wielki sukces sprawił, że awansowała ona w rankingu WTA na 21. miejsce, a także otrzymała dziką kartę od organizatorów Wimbledonu, który startuje w poniedziałek (29 czerwca).

Chwalińska od kilku dni przebywa w Wimbledonie. W piątek dowiedziała się, że jej pierwszą rywalką na trawie będzie Mananchaya Sawangkaew (164. WTA). Tajska tenisistka przebrnęła kwalifikacje i znalazła się dzięki temu w głównej drabince. Spotkanie Chwalińska - Sawangkaew zaplanowano na poniedziałek, godz. 12:00. Relację tekstową "na żywo" będziecie mogli śledzić w Interii Sport.

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Chwalińska i Świątek stworzą parę deblową? Jest odpowiedź

Kibice zobaczą Chwalińską nie tylko w turnieju singlowym. Polka wspólnie z Sinją Kraus zgłosiła się do gry podwójnej. Polka i Austriaczka wpadły w pierwszej rundzie na duet: Ann Li - Elisabetta Cocciaretto.

Chciałam spróbować. Nie grałam jeszcze w głównej drabince debla w wielkiego szlema. Moja przyjaciółka z kortu zapytała się mnie czy nie chciałabym być jej partnerką. Jestem zdrowa i razem z teamem stwierdziliśmy, że nie ma żadnych przeciwskazań, żeby zagrać
powiedziała w rozmowie z Tomaszem Lorkiem na antenie Polsatu Sport.

Dziennikarz zapytał więc Chwalińską czy jej występ w deblu można odbierać w ten sposób, że zagra ona w duecie ze Świątek na igrzyskach olimpijskich w Los Angeles w 2028 roku.

- Nie myślałam o tym kompletnie. Zobaczymy, co będzie. Myślę, że mogłybyśmy stworzyć dobrą parę. Natomiast tak jak mówię, nie myślałam o tym jeszcze. Myślę, że Iga też nie. Na razie jest jeszcze dużo, dużo czasu przed igrzyskami - stwierdziła.

Wspólnie dotarły m.in. do finału juniorskiego Australian Open, w którym musiały uznać wyższość Kanadyjek - Bianci Andreescu i Carson Branstine. Rok wcześniej Chwalińska i Świątek wywalczyły w Moskwie złote medale mistrzostw Europy do lat 16. Pokonały w wielkim finale duet Warwara Graczewa - Włada Kowal.

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Maja Chwalińska i Iga ŚwiątekEast News/East NewsEast News
Młoda kobieta o jasnych włosach w sportowej kurtce podczas wywiadu lub konferencji prasowej, w prawym górnym rogu widoczne zdjęcie innej kobiety w sportowej czapce i fioletowym stroju.
Maja Chwalińska, Iga ŚwiątekAdam Burakowski/East News / Christophe Ena/Associated Press/East NewsEast News
Tenisistka w jasnożółtym topie i czarnej spódniczce w trakcie meczu na korcie, trzymająca rakietę tenisową i wykonująca gest ręką.
Maja ChwalińskaALAIN JOCARDAFP


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