Maja Chwalińska w ostatnich tygodniach przyćmiła nieco Igę Świątek. Tenisistka BKT Advantage Bielsko-Biała dotarła do finału Roland Garros, w którym musiała uznać wyższość Mirry Andriejewej. Wielki sukces sprawił, że awansowała ona w rankingu WTA na 21. miejsce, a także otrzymała dziką kartę od organizatorów Wimbledonu, który startuje w poniedziałek (29 czerwca).

Chwalińska od kilku dni przebywa w Wimbledonie. W piątek dowiedziała się, że jej pierwszą rywalką na trawie będzie Mananchaya Sawangkaew (164. WTA). Tajska tenisistka przebrnęła kwalifikacje i znalazła się dzięki temu w głównej drabince. Spotkanie Chwalińska - Sawangkaew zaplanowano na poniedziałek, godz. 12:00. Relację tekstową "na żywo" będziecie mogli śledzić w Interii Sport.

Chwalińska i Świątek stworzą parę deblową? Jest odpowiedź

Kibice zobaczą Chwalińską nie tylko w turnieju singlowym. Polka wspólnie z Sinją Kraus zgłosiła się do gry podwójnej. Polka i Austriaczka wpadły w pierwszej rundzie na duet: Ann Li - Elisabetta Cocciaretto.

Chciałam spróbować. Nie grałam jeszcze w głównej drabince debla w wielkiego szlema. Moja przyjaciółka z kortu zapytała się mnie czy nie chciałabym być jej partnerką. Jestem zdrowa i razem z teamem stwierdziliśmy, że nie ma żadnych przeciwskazań, żeby zagrać

Dziennikarz zapytał więc Chwalińską czy jej występ w deblu można odbierać w ten sposób, że zagra ona w duecie ze Świątek na igrzyskach olimpijskich w Los Angeles w 2028 roku.

- Nie myślałam o tym kompletnie. Zobaczymy, co będzie. Myślę, że mogłybyśmy stworzyć dobrą parę. Natomiast tak jak mówię, nie myślałam o tym jeszcze. Myślę, że Iga też nie. Na razie jest jeszcze dużo, dużo czasu przed igrzyskami - stwierdziła.

Wspólnie dotarły m.in. do finału juniorskiego Australian Open, w którym musiały uznać wyższość Kanadyjek - Bianci Andreescu i Carson Branstine. Rok wcześniej Chwalińska i Świątek wywalczyły w Moskwie złote medale mistrzostw Europy do lat 16. Pokonały w wielkim finale duet Warwara Graczewa - Włada Kowal.

Maja Chwalińska i Iga Świątek East News/East News East News

Maja Chwalińska, Iga Świątek Adam Burakowski/East News / Christophe Ena/Associated Press/East News East News

Maja Chwalińska ALAIN JOCARD AFP





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