Świątek czekała na mecz, a tu sensacja u Peguli. Amerykanka za burtą Wimbledonu po 58 minutach

31-latka nie miała zbyt wiele czasu na regenerację po wymagających zmaganiach w Niemczech, bowiem już we wtorek o godz. 12:00 czasu polskiego wyszła na kort nr 2 Wimbledonu, by rywalizować o awans do drugiej rundy. Rywalką trzeciej rakiety świata okazała się Włoszka - Elisabetta Cocciaretto. Tenisistka z Italii mocno spadła w rankingu, aktualnie plasuje się na 116. miejscu. Jeszcze nie tak dawno plasowała się w okolicach czołowej "30". Wyraźną faworytką starcia była oczywiście Jessica. Co ciekawe, obie zmierzyły się dotychczas tylko raz - właśnie na Wimbledonie. Przed dwoma laty zawodniczka z USA wygrała 6:4, 6:0.