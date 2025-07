Świątek cieszyła się z wygranej. Trzy godziny później rozstrzygnięto finał. Tytuł rozdany

Polscy kibice gorąco wierzyli, że w tym roku na Wimbledonie ponownie zobaczymy w finale miksta naszego reprezentanta - Jana Zielińskiego. Tenisista z Warszawy i grająca z nim w duecie Su-Wei Hsieh zakończyli tym razem zmagania w tej kategorii podczas londyńskiej imprezy wielkoszlemowej na ćwierćfinale. Obrońcy tytułu ulegli parze Luisa Stefani/Joe Salisbury - 6:7(7), 3:6.

Tak się składa, że Brazylijka oraz Brytyjczyk dotarli aż do decydującego starcia. Tam przyszło im się zmierzyć z parą Katerina Siniakova/Sem Verbeek. Czeszka to 10-krotna triumfatorka imprez wielkoszlemowych w deblu kobiet. Do tego złota medalistka igrzysk olimpijskich w grze podwójnej pań oraz mikście. Z kolei Holender walczył o swój premierowy skalp w zmaganiach tej rangi. Był to ich pierwszy wspólny turniej. Zaczęli go od eliminacji zawodników rozstawionych z "1" - Anna Danilina/Harri Heliovaara, a skończyli z głównym trofeum.

Wimbledon: Katerina Siniakova/Sem Verbeek kontra Luisa Stefani/Joe Salisbury w finale miksta

Mecz rozpoczął się od serwisu duetu Siniakova/Verbeek. Już w pierwszym gemie zobaczyliśmy break pointa. Później Katerina oraz Sem zdołali jednak wygrać trzy akcje z rzędu i ostatecznie utrzymali własne podanie. Kolejne minuty przebiegały pod dyktando duetów, które miały do dyspozycji swój serwis. Taki stan rzeczy potrwał aż do ósmego rozdania. Wówczas to Czeszka i Holender mieli dwie piłki z rzędu na 5:3. Wówczas wyjściem z opresji popisali się Stefani i Salisbury. Ostatecznie obejrzeliśmy tie-breaka. Rozpoczął się od mini przełamania na korzyść Luisy oraz Joe, ale potem rywale przejęli kontrolę nad rywalizacją w decydującej rozgrywce premierowej odsłony. Finalnie Siniakova i Verbeek triumfowali w pierwszej partii 7:6(3).

Brazylijsko-brytyjski team zamierzał wysłać natychmiastową odpowiedź. W drugim gemie kolejnego seta wywalczyli sobie w sumie dwie okazje na 2:0. Do przełamania jednak nie doszło. To stało się udziałem Kateriny oraz Sema w trakcie trzeciego rozdania. Przy trzecim break poincie Czeszka popisała się chytrym zagraniem, którym sprowokowała wystawkę ze strony Luisy. Podczas przerwy między gemami Brazylijka korzystała z przerwy medycznej. Po zmianie stron Siniakova oraz Verbeek pewnie podwyższyli prowadzenie na 3:1. Rywale walczyli jednak do końca o powrót. W trakcie ósmego rozdania wykorzystali słabszy moment po stronie czesko-holenderskiego duetu i od stanu 15-30 Stefani i Salisbury zgarnęli trzy punkty z rzędu.

Momentum przeszło na stronę teamu z reprezentantem gospodarzy w składzie. Podczas dziesiątego gema, gdy Katerina i Sem serwowali po utrzymanie się w grze o zwycięstwo w secie, zrobiło się 15-30 z perspektywy Czeszki oraz Holendra. Później zdołali jednak wyrównać na 5:5. Finalnie znów zobaczyliśmy tie-break. Decydująca rozgrywka ponownie potoczyła się po myśli duetu Siniakova/Verbeek. W końcówce świetnym zagraniem popisał się zawodnik z zachodniej Europy. Ostatecznie Katerina i Sem triumfowali w całym meczu 7:6(3), 7:6(3). Dla Czeszki, wybitnej deblistki, to dopiero pierwszy wielkoszlemowy tytuł w mikście. Dodając do tego 10 trofeów w grze podwójnej kobiet, łącznie ma ich już 11. Z kolei dla Holendra to premierowy skalp w imprezie tej rangi.

