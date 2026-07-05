Stało się, Polka zagra o ćwierćfinał Wimbledonu. Wspaniały zwrot akcji w Londynie

Katarzyna Piter przyleciała do Londynu, nie mając jeszcze na koncie żadnego wygranego meczu podczas wielkoszlemowych zmagań na Wimbledonie. W tym sezonie 35-latka chciała przerwać passę przegranych spotkań w stolicy Wielkiej Brytanii. Udała się ta sztuka w czwartek, gdy razem Anną Siskovą pokonały parę Katie Boulter/Heather Watson. Panie stoczyły blisko trzygodzinną rywalizację, po której polsko-czeski duet triumfował 6:4, 6:7(10), 6:3.

Tenisistka związana z Poznaniem nie zamierzała jednak na tym poprzestać. Otworzyła się szansa na naprawdę dobry wynik podczas deblowej rywalizacji w Londynie. W kolejnej rundzie czekały rodaczki Siskovej - Jesika Maleckova oraz Miriam Skoch. Zapowiadało się na kolejne bardzo ciekawe i zacięte starcie. Potyczkę wyznaczono jako drugą w kolejności od godz. 12:00 czasu polskiego na korcie numer 17.

Wimbledon: Katarzyna Piter z kolejnym zwycięstwem

Mecz rozpoczął się od serwisu Maleckovej. Na starcie nie miała większych problemów z utrzymaniem podania, ale później nastały już kłopoty. Break point pojawił się już w moment, gdy piłkę do gry wprowadzała Skoch. Wtedy Czeszki uniknęły jeszcze przełamania, natomiast kilka minut później podanie straciła Jesika. Ten moment okazał się kluczowy dla losów premierowej odsłony. Piter i Siskova skontrolowały sytuację do końca partii, ostatecznie triumfując 6:4.

W drugiej odsłonie duet reprezentantek naszych południowych sąsiadów zdominował fragment od stanu 1:1. Po wygraniu zaciętego gema, potem dołożyły trzy "oczka" i już przy stanie 5:1 mogły zamykać seta. Katarzyna oraz Anna były blisko zniwelowania różnicy podwójnego przełamania. Miały trzy break pointy w trakcie dziewiątego rozdania, ale nie zdołały wykorzystać żadnego z nich. Maleckova i Skoch doprowadziły do decydującej odsłony rezultatem 6:3.

Czeszki poszły za ciosem na starcie trzeciej fazy pojedynku. Zdobyły przełamanie, potem prowadziły 3:1. Wtedy nastąpił zwrot akcji. Piter oraz Siskova wróciły do gry, miały nawet piłkę na 5:3. Ostatecznie o losach meczu decydował super tie-break. Katarzyna i Anna posiadały w nim wynik 6-2, potem zrobiło się 6-6. Decydujące słowo należało do teamu naszej reprezentantki. Po 2 godzinach i 39 minutach walki polsko-czeska para triumfowała 6:4, 3:6, 7:6(7). Duża w tym zasługa Katarzyny, która brylowała w kluczowych momentach spotkania. O ćwierćfinał powalczą z duetem Fossa Huergo/Korpatsch albo Noskova/Sramkova.

Główne zmagania w Londynie potrwają do 12 lipca. Najważniejsze informacje dotyczące Wimbledonu można śledzić za pomocą specjalnej zakładki na stronie Interia Sport.

Katarzyna Piter FLAVIU BUBOI/NurPhoto via AFP AFP

Katarzyna Piter OWEN HAMMOND AFP

Katarzyna Piter Foto Olimpik/NurPhoto AFP





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