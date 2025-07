"Sprzeciw i kłótnie". Polka za burtą Wimbledonu. Wyjawiła kulisy zajścia

Początkowo Magdalena Fręch w 1. rundzie miała zagrać z Rosjanką Anastazją Potapową, jednak jej anonsowana rywalka w ostatniej chwili postanowiła wycofać się z rywalizacji. W tej sytuacji na drodze Polki pojawiła się zawodniczka z eliminacji, czyli nastoletnia Victoria Mboko . Ale w gruncie rzeczy nie tylko to było najgorsze, o czym powiedziała sama Fręch.

- Bardziej nawet nie o rywalkę chodziło, tylko o kort. Wiadomo, jak to każdy zawodnik, wszystko mamy mniej więcej zaplanowane, cały dzień ułożony pod dany mecz. I to pomimo sprzeciwu i kłótni przed supervisorką, bo zostałam zaskoczona, że mój mecz może zostać przełożony, a przecież nie był ułożony jako ostatni. Z reguły na planie gier jest napisane, że to ostatnie spotkania mogą zostać przerzucone, a nie wcześniejsze - opowiadała Fręch.