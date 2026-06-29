Spektakularne słowa Hurkacza po wielkiej wiktorii w Londynie. Idzie w świat

- Na pewno cieszę się, że tutaj znowu jestem i doceniam, że ponownie gram na kortach Wimbledonu. Długa droga minęła od czasu, kiedy tutaj grałem ostatni raz. Na pewno jest we mnie duża radość z tego, że zagrałem mecz i wygrałem - nie ukrywał po spotkaniu Hubert Hurkacz.

Hubert Hurkacz: Czułem się dość pewny siebie

Polak nie miał łatwo, by postawić kropkę nad "i", ale po zaciętej batalii w trzecim secie nie musiał - jak to ma w zwyczaju - wypływać na jeszcze głębsze wody. Ostatecznie wygrał 6:4, 6:2, 7:6(7).

Podobać może się pewność siebie Hurkacza. Z jednej strony wszyscy podkreślają jego grzeczność i fakt, że ostrego zęba może czasami brakuje mu na korcie, by domknąć mecz, ale świadomości własnej klasy nie można mu odmówić. Potwierdził, że z pewnością mimo dopiero 96. miejsca w rankingu i braku rozstawienia, jest zawodnikiem, którego w pierwszej rundzie w Londynie nikt nie chciał wylosować. Łącznie z Ruudem, który właśnie wybił sobie zęby na naszym internacjonale.

- Tak, na pewno historycznie grałem dobrze na trawie i potrafię grać na tej nawierzchni. Oczywiście może jeszcze nie jestem w swojej najlepszej i życiowej formie, ale każdego dnia wkładam mnóstwo pracy z całym sztabem, żeby krok po kroku był progres. I myślę, że efekty tego powoli będzie widać - przyznał.

Oczywiście, jak to ma w zwyczaju, zaczął także komplementować swojego przeciwnika z Norwegii. A wygrana nad zawodnikiem tej klasy daje dodatkową satysfakcję i buduje pewność siebie, która nie jest dana sportowcowi raz na zawsze.

- Na pewno Casper jest fantastycznym zawodnikiem, wiele razy miałem okazję z nim grać i nigdy nie jest łatwo. Czułem się dość pewny siebie. Wiedziałem, że ta nawierzchnia będzie mi sprzyjała. I starałem się mądrze taktycznie to wykorzystać.

Drugim rywalem Polaka będzie Sebastian Ofner. Austriak w poniedziałek zwyciężył nad Hamadem Medjedoviciem 1:6, 6:2, 4:6, 6:3, 6:4. Z tym przeciwnikiem, na tym poziomie zawodowstwa, Polak dotąd spotkał się tylko raz, przed rokiem w Genewie. Jak go zapamiętał?

- W sumie nie za dużo, muszę sobie trochę przypomnieć z tego meczu. Wiem, że stara się mocno uderzać piłki i być agresywny - odparł. A wracając do ubiegłorocznego wycofania z Wimbledonu przypomniał, że w gruncie rzeczy w najtrudniejszym momencie jego kariera zawisła na włosku. - Nie wiedziałem kiedy wrócę na kort, czy kiedykolwiek wrócę. Całymi dniami miałem terapie, a przez parę miesięcy w ogóle nic się nie poprawiało. Aż w końcu zaczęło to szybciej progresować - tłumaczył.

Hubert Hurkacz IZHAR KHAN AFP





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