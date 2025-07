Żurnalista dodał, że będzie to wyjątkowe wydarzenie, bo 38-latek zamierza ogłosić zakończenie kariery . Według doniesień tenisista uznał, że nie będzie miał ładniejszego pożegnania niż pięciosetowy bój z Carlosem Alcarazem, który rozegrał 30 czerwca. Przegrał 2:3, ale postawił bardzo trudne warunki, spotkanie trwało aż 4 godziny i 27 minut. Mówiło o nim całe środowisko.

Doniesienia potwierdziły się, ćwierćfinalista Rolanda Garrosa 2011 pożegnał się z zawodowym tenisem. Sam to sugerował po konfrontacji z obrońcą tytułu. - Trudno coś powiedzieć, uwierzcie mi. Ale tak, myślę, że to prawdopodobnie najlepszy sposób, aby pożegnać się z Wimbledonem i może z tenisem. O tym właśnie teraz myślę. Jestem z pewnością szczęśliwy. Wiele emocji przychodzi mi do głowy. Była tam niesamowita atmosfera (na korcie centralnym - red.). Bardzo mi się podobało - powiedział 9 dni temu.