Smutne obrazki na Wimbledonie, to poszło w świat. Jest reakcja

Wimbledon uznawany jest za jedną z najważniejszych imprez cyklicznie organizowanych w Wielkiej Brytanii. Co roku miliony kibiców przyjeżdżają do Londynu, aby obejrzeć swoich tenisowych idoli w akcji. Tym razem jednak wielkoszlemowa impreza nie cieszy się tak ogromnym zainteresowaniem, a na meczach w oczy rzucają się puste siedzenia na trybunach. Na temat problemów z frekwencją wypowiedziała się teraz Sally Bolton, dyrektor naczelna All England Lawn Tennis Club.