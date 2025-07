Słynny aktor przyłapany na drzemce na Wimbledonie. Burza w sieci

"Zdaje się, że to było nieco zbyt wiele dla Hugh Granta" - napisali przedstawiciele BBC Sport, zamieszczając do tego emotikonę przedstawiającą śpiącą postać. W komentarzach od razu wybuchła burza, ale na szczęście przyprawiona odpowiednią dawką dystansu i żartu.

"To bardzo droga drzemka", "Dobra robota, Hugh. Zrobiłbym dokładnie to samo na słońcu", "Czy już się obudził? Naród musi wiedzieć", "Nie wińcie go" - pisali fani tenisa w komentarzach pod wpisem. Niektórzy zwracali również uwagę na wiek aktora i to, że po prostu zazwyczaj w tym czasie ma swoją popołudniową drzemkę.