Skandal na Wimbledonie, Rosjanka poszkodowana. Grzmią o oszustwie

Na niedzielę zaplanowano spotkania czwartej rundy Wimbledonu w górnej części singlowej drabinki kobiet. Jednym z nich było starcie pomiędzy Anastazją Pawluczenkową a Sonay Kartal. Ich spotkanie zaplanowano jako pierwsze w kolejności na korcie centralnym. Panie wyszły na główną arenę tuż po godz. 14:30 czasu polskiego. Pojedynek od początku był niezwykle zacięty, obserwowaliśmy długie gemy. Głośno zrobiło się jednak o tym, co wydarzyło się w trakcie dziewiątego rozdania.

Gdy Rosjanka miała przewagę na 5:4, reprezentantka Wielkiej Brytanii posłała piłkę, która wylądowała poza linią końcową. Widziała to również doświadczona tenisistka z Samary, która podniosła rękę do góry. Mimo to nie usłyszeliśmy wywołania autu przez system Electronic Line Calling, odpowiedzialny za automatyczne wyłapywanie zagrań poza kort. Gra została przerwana. W tzw. międzyczasie powtórki telewizyjne potwierdziły, że piłka wylądowała na aucie.