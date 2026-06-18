Takiego ogłoszenia nie spodziewał się chyba żaden fan tenisa. Choć o możliwym powrocie Sereny Williams media spekulowały już od jakiegoś czasu, mało kto wierzył, że legendarna Amerykanka rzeczywiście zdecyduje się na wznowienie kariery. A jednak - na kilka tygodni przed Wimbledonem ogłoszono wielki powrót czterokrotnej mistrzyni olimpijskiej.

Przed powrotem na korty All England Croquet Club Amerykanka postanowiła spróbować swoich sił w turniejach niższej rangi. W ostatnich dniach błyszczała podczas Queen's Club Championships w Londynie, gdzie występowała w deblu u boku Victorii Mboko. Po kontuzji Kanadyjki panie musiały jednak wycofać się z dalszej rywalizacji i zagrały jedynie w 1/8 finału.

Z Wielkiej Brytanii Serena Williams udała się następnie do Niemiec, gdzie rozgrywany jest właśnie turniej rangi WTA 500 w Berlinie. Tam Amerykanka grała w deblu z Karoliną Muchovą. Panie odpadły jednak z rywalizacji na etapie 1/8 finału - przegrały z Erin Routliffe i Giulianą Olmos 4:6, 4:6.

Oba te turnieje miały być dla 39-krotnej mistrzyni wielkoszlemowej w singlu, deblu i mikście swego rodzaju "rozgrzewką" przed imprezą docelową, a więc Wimbledonem. Na kortach All England Croquet Club 44-latka walczyć będzie u boku swojej siostry, Venus Williams. Panie w przeszłości aż sześciokrotnie sięgały razem po końcowe trofeum w tej imprezie.

Przed startem 139. edycji Wimbledonu Serena Williams uchyliła rąbka tajemnicy i w wywiadzie dla WTA szczerze przyznała, że ani ona, ani jej siostra nie miały w planach wspólnego występu w turnieju deblowym podczas The Championships. Pomysł ten tak naprawdę wyszedł od jej ośmioletniej córki, Olympii.

"Moja córka Olympia powiedziała mi, że powinnam zagrać z Venus. Ona zawsze ma rację. Jest bardzo poważna, bardzo mądra. Odpowiedziałam jej: Dobrze, Olympia, zobaczymy, czy damy radę" - wyznała Amerykanka.

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Tymczasem w Londynie trwa odliczanie do Wimbledonu. Kibiców ze Stanów Zjednoczonych z pewnością cieszy fakt, że na tej imprezie wystąpią obie siostry Williams, dla fanów tenisa z Polski najważniejsze jest jednak to, że organizatorzy postanowili wręczyć "dziką kartę" Mai Chwalińskiej. Nasza zawodniczka, która po turnieju Rolanda Garrosa odnotowała niebywały awans w rankingu WTA, mimo miejsca w TOP30 musiałaby bowiem przebrnąć przez kwalifikacje, aby móc wywalczyć miejsce w głównej drabince tej imprezy. Wszystko przez fakt, że listy startowe do Wimbledonu zamykane są z dużym wyprzedzeniem - jeszcze przed rozpoczęciem Rolanda Garrosa. W tamtym okresie niska pozycja w rankingu WTA 24-latki nie gwarantowała bezpośredniego awansu.

Serena Williams JULIEN DE ROSA AFP

Serena Williams AFP

Venus i Serena Williams Jared C. Tilton/Getty Images AFP





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