Serena Williams uderza w zasady antydopingowe, ostre słowa. "To nieprofesjonalne"

Serena Williams na przełomie sierpnia i września 2022 roku wzięła udział w US Open, po czym zniknęła z radarów światowego tenisa - i choć oficjalnie nie zakończyła swej pełnej sukcesów kariery, to szanse na to, że znów obejrzymy ją w akcji w jakimkolwiek poważniejszym turnieju, z sezonu na sezon zdawały się dramatycznie spadać.

W końcówce ubiegłego roku Williams jednak na powrót zarejestrowała się w systemie Międzynarodowej Agencji ds. Uczciwości w Tenisie (ITIA), co uznano za niechybny znak jej wielkiego powrotu. Choć tenisistka zdecydowanie ucinała wówczas wszelkie plotki w temacie, to jednak koniec końców elektryzujący comeback stał się faktem.

44-latka nie tak dawno zagrała w rozgrywkach deblowych w Londynie i Berlinie (jej partnerkami na korcie były Mboko oraz Muchova), a teraz czekać ją będzie pierwsza od dawna rywalizacja w singlu - i to nie byle jaka, bo na wielkoszlemowym Wimbledonie, na który otrzymała dziką kartę.

Serena Williams ostro o obecnych przepisach antydopingowych. "Nienawidzę tego"

Przy tej okazji młodsza z sióstr Williams wystąpiła w niedzielę na konferencji prasowej, w trakcie której została zapytana o swoje ponowne wdrożenie się w protokół antydopingowy i to, czy okazał się on dla niej uciążliwy.

"To wyczerpujące. Zmienili zasady, nie znałam niektórych z nich. Teraz najwyraźniej jeśli opuścisz badanie poza swoim okienkiem, to nadal uznaje się je za niezaliczone. Myślę, że w takim przypadku nie jestem teraz w stanie nawet odbierać swoich dzieci ze szkoły. To nieprofesjonalne. Nienawidzę tego" - rzuciła ostro.

Jak podkreśliła zawodniczka, tego typu badania uznaje za konieczne, ale przepisy powinny ulec zmianie, bo w obecnej formie są one jej zdaniem nierozsądne i - jak zasugerowała - dezorganizujące jej pełny różnych obowiązków życie.

To był główny powód, dla którego nie chciałam wracać, to wszystko jest po prostu bardzo trudne

Wimbledon: Serena Williams zacznie rywalizację od meczu z Joint

Serena Williams swój pierwszy mecz na tegorocznym Wimbledonie rozegra w ostatni dzień czerwca mając za przeciwniczkę Australijkę Mayę Joint. Na angielskich kortach wystąpi także w grze podwójnej ze swą siostrą Venus - ich oponentkami w pierwszej rundzie będzie kolumbijsko-argentyński duet składający się z Camili Osorio oraz Solany Sierry.

Serena Williams JULIEN DE ROSA AFP

Serena Williams TIMOTHY A. CLARY AFP

Serena Williams ANGELA WEISS AFP





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