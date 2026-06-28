Serena Williams uderza w zasady antydopingowe, ostre słowa. "To nieprofesjonalne"

Paweł Czechowski

Paweł Czechowski

Serena Williams już niebawem po blisko czterech latach przerwy zaliczy swój wielki powrót do gry w tenisowym singlu - i to na wielkoszlemowym Wimbledonie. Przy tej okazji Amerykanka wystąpiła na konferencji prasowej, na której padło m.in. pytanie o jej stosunek do obecnych zasad antydopingowych. Legenda nie pozostawiła suchej nitki na obecnym regulaminie.

Serena Williams, tenisistka w białym stroju i z opaską, zaciska pięść na korcie podczas meczu.
Serena WilliamsTOBIAS SCHWARZAFP

Serena Williams na przełomie sierpnia i września 2022 roku wzięła udział w US Open, po czym zniknęła z radarów światowego tenisa - i choć oficjalnie nie zakończyła swej pełnej sukcesów kariery, to szanse na to, że znów obejrzymy ją w akcji w jakimkolwiek poważniejszym turnieju, z sezonu na sezon zdawały się dramatycznie spadać.

W końcówce ubiegłego roku Williams jednak na powrót zarejestrowała się w systemie Międzynarodowej Agencji ds. Uczciwości w Tenisie (ITIA), co uznano za niechybny znak jej wielkiego powrotu. Choć tenisistka zdecydowanie ucinała wówczas wszelkie plotki w temacie, to jednak koniec końców elektryzujący comeback stał się faktem.

44-latka nie tak dawno zagrała w rozgrywkach deblowych w Londynie i Berlinie (jej partnerkami na korcie były Mboko oraz Muchova), a teraz czekać ją będzie pierwsza od dawna rywalizacja w singlu - i to nie byle jaka, bo na wielkoszlemowym Wimbledonie, na który otrzymała dziką kartę.

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Serena Williams ostro o obecnych przepisach antydopingowych. "Nienawidzę tego"

Przy tej okazji młodsza z sióstr Williams wystąpiła w niedzielę na konferencji prasowej, w trakcie której została zapytana o swoje ponowne wdrożenie się w protokół antydopingowy i to, czy okazał się on dla niej uciążliwy.

"To wyczerpujące. Zmienili zasady, nie znałam niektórych z nich. Teraz najwyraźniej jeśli opuścisz badanie poza swoim okienkiem, to nadal uznaje się je za niezaliczone. Myślę, że w takim przypadku nie jestem teraz w stanie nawet odbierać swoich dzieci ze szkoły. To nieprofesjonalne. Nienawidzę tego" - rzuciła ostro.

Jak podkreśliła zawodniczka, tego typu badania uznaje za konieczne, ale przepisy powinny ulec zmianie, bo w obecnej formie są one jej zdaniem nierozsądne i - jak zasugerowała - dezorganizujące jej pełny różnych obowiązków życie.

To był główny powód, dla którego nie chciałam wracać, to wszystko jest po prostu bardzo trudne
podkreśliła reprezentantka USA, cytowana przez oficjalny serwis Wimbledonu.

Wimbledon: Serena Williams zacznie rywalizację od meczu z Joint

Serena Williams swój pierwszy mecz na tegorocznym Wimbledonie rozegra w ostatni dzień czerwca mając za przeciwniczkę Australijkę Mayę Joint. Na angielskich kortach wystąpi także w grze podwójnej ze swą siostrą Venus - ich oponentkami w pierwszej rundzie będzie kolumbijsko-argentyński duet składający się z Camili Osorio oraz Solany Sierry.

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