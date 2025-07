Sensacyjna porażka, później takie słowa. Pogromczyni Świątek rozpętała burzę

Jessica Pegula do zawodów w Londynie przystąpiła ze sporymi nadziejami. Nie mogło być inaczej, skoro tuż przed turniejem pokonuje się Igę Świątek. Marzenia związane z pierwszym w karierze triumfem w stolicy Wielkiej Brytanii ekspresowo jednak prysły niczym bańka mydlana. We wtorek doszło do sporej sensacji. Amerykankę ograła Elisabetta Cocciaretto i to bez straty seta. W dwóch partiach trzecia rakieta globu ugrała raptem pięć gemów.