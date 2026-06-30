Sensacyjna porażka Chwalińskiej. Mówi, co dalej z jej karierą

Dariusz Ostafiński, Interia: Od porażki Mai Chwalińskiej w pierwszej rundzie Wimbledonu minęły 24 godziny, ale wciąż jakoś trudno to sobie przyswoić. Zwłaszcza że wracają te wszystkie wypowiedzi ekspertów o tym, że w przeszłości Maja już nie raz była na dobrej drodze, żeby zrobić karierę, ale przychodził taki moment, że sypała się fizycznie. Teraz mamy tę kontuzję w meczu z Tajką i to się tak jakoś łączy.

Tomasz Wolfke, ekspert tenisa, komentator Eurosportu: Maja się poślizgnęła, ale to był przypadek. No i straszny pech, bo to stało się przy meczbolu. Ona szła po pewne zwycięstwo. Od razu przypomniał mi się mecz Sinnera w Paryżu, gdzie ten prowadził i przegrał przez kontuzję. Takie rzeczy w sporcie się zdarzają.

Porażka Chwalińskiej. Mówi, co straciliśmy

Tylko że tę naszą Maję już tyle złego spotkało, że zawsze jest taka obawa, że ten jeden poślizg może rozłożyć tą jej karierę na dobre.

- Nie sądzę. Owszem Maja cała była potem poskręcana, zaczęły ją łapać skurcze, ale to naturalne. Na pewno nie świadczy o tym, że organizm się posypał. Raczej chodzi o to, że przy takiej podkręconej kostce ciało nagle zaczyna inaczej funkcjonować i zaczynają dziać się dziwne rzeczy. Nie zdziwię się jednak, jak Maja wykorzysta fakt, iż odpadła z Wimbledonu i w drugim tygodniu zgłosi się do jakiegoś turnieju, żeby wydłużyć sobie sezon na mączce.

Co straciliśmy?

- Jakby nie ta kontuzja, to mecz zakończyłby się wygraną 6:2, 6:2. To by Maję podbudowało. Myślę, że jeszcze dwa, trzy mecze spokojnie by na tym Wimbledonie zagrała. Nie ma jednak co rozdzierać szat. Co mają powiedzieć Niemcy po przegranej z Paragwajem na mundialu? To jest dopiero katastrofa. Paragwaj nic nie grał, ale wysłał faworyta do domu.

Dzieli się podejrzeniami ws. Chwalińskiej

Porównanie gry Paragwaju z tym, co pokazała Sawangkaew kupuję, ale całej reszty już nie.

- A ja nie sądzę, żeby Maja miała jakieś wielkie oczekiwania związane z Wimbledonem. Ona z dużym spokojem podeszła do turnieju. Nawet nigdzie nie startowała. Był długi odpoczynek, a potem trening, ale bez szaleństw. Mam takie podejrzenia, że my liczyliśmy w tym Wimbledonie na o wiele więcej niż ona sama. Myślę, że dla niej to była tylko chęć sprawdzenia, czy jej tenis będzie na trawie też siał takie spustoszenie.

I jaka jest odpowiedź?

- Twierdząca. Widać, że to działa. Ten pierwszy mecz do momentu odniesienia kontuzji wskazywał, że tam jest potencjał co najmniej na trzecią lub czwartą rundę. Dalej nie idę, bo już tam potencjalnie mogła się spotkać z Muchovą, a potem z Andriejewą, czyli mocnymi rywalkami. Od razu uprzedzę pytanie i powiem, że z nimi też mogłaby wygrać. Zdecydowałaby głowa, na pewno nie styl grania.

Bo, jak powiedzielibyśmy, ten styl jest dobry nie tylko na mączkę, ale też na trawę.

- Zdecydowanie tak. To jest taki styl, którego nienawidzę w piłce, za to w tenisie uwielbiam. To jest defensywa, destrukcja, zmienność gry, wykorzystanie geometrii kortu i subtelna gra własna. Do tego technicznie przepiękna. Maja na korcie gra tenisową "tiki-takę", choć na boisku piłkarskim pewnie niektórzy nazwaliby to "lagą na Roberta".

"To tylko awaria". Uspokaja ws. Chwalińskiej

Trochę jednak szkoda, że to się zacięło, zatrzymało. Teraz dojdzie granie na hardzie, a fachowcy od miesięcy trąbią, że wtedy zaczną się dopiero kłopoty Mai, bo to nie jest jej nawierzchnia.

- Może i nie, ale pamiętajmy, że Maja będzie w tych turniejach rozstawiana. I można obstawiać, że dwie rundy będzie miała z rywalkami pokroju Sawangkaew, a już sobie powiedzieliśmy, że gdyby nie kontuzja, to wygrałaby oba sety do dwóch. Powiem wprost, że dla mnie ten poślizg był taki w miarę kontrolowany. Polka przegrała jeden mecz, ale długofalowo się to na niej nie odbije.

Psychicznie się też nie odbije. Przecież Maja się rozpędzała, a tu takie nieszczęście.

- To jest taki typ człowieka z gatunku "co cię nie zabije, to cię wzmocni". Siedem lat tułała się po prowincji, wyszła z depresji, więc te skurcze i kłopoty w Wimbledonie to pestka. Jak już powiedziałem, było to przykre, ale to tylko chwilowa awaria. Tu się nic większego nie posypało. Maja fizycznie wygląda dobrze. Po prostu miała pecha. Cóż, zdarza się najlepszym. Kiedyś Zverev był w życiowej formie, grał z Nadalem jak równy z równym, ale nagle skręcił kostkę i też się posypał. A Zverew to zwierz, a nie drobna Maja, i też go kontuzja pokonała.

Czyli o głowę Chwalińskiej możemy być spokojni.

- Tym bardzej, że dzięki Roland Garros Maja ma spokój do maja przyszłego roku. Do tego czasu, bez względu na to, co się stanie, będzie rozstawiana, będzie miała łatwiejsze wejście w kolejne turnieje, a to zawsze zwiększa szanse na wygraną. Porażki będą się zdarzać, ale to tylko sport i nie ma co szukać drugiego dna. Maja jest spokojna, a my możemy być spokojni wraz z nią.

Maja Chwalińska Aliaksandr Valodzin East News

Maja Chwalińska, Wimbledon 2026 Dubreuil Corinne/ABACA/Abaca/East News East News





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