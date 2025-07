Sensacja goni sensację w Wimbledonie. Aż wyszła Andriejewa. 2:5 w drugim secie

Amerykanka jako pierwsza z nich wywalczyła awans do trzeciej rundy, rozbiła Weronikę Kudiermietową . Andriejewa zmierzała w jej ślady, na wygranie pierwszego seta w starciu z Lucią Bronzetti potrzebowała zaledwie 23 minut.

Zmagania na korcie numer 1 nie zapowiadały takiego zwrotu akcji. Mirra ma pewne rachunki do wyrównania z tutejszą trawą, bo przecież dwa lata temu błyszczała jako 16-latka, przeszła kwalifikacje, dotarła do czwartej rundy, eliminując choćby Barborę Krejcikovą. A później była już o mały kroczek od wyrzucenia Maduson Keys, gdy całkowicie pokpiła sprawę. 6:3 i 3:0 nie wystarczyło, pokazała też gorszą stronę swojego charakteru, uderzając rakietą w nawierzchnię, co na trawie jest zabronione, czy kłócąc się z sędzią. Dostała ostrzeżenie, później karny punkt - ostatecznie przegrała.