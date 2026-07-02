- Moja odpowiedź po pierwszym secie powinna być lepsza. Z reguły w tym jestem dobry, więc to pewnie też była kwestia dnia - nie mógł odżałować tego, co działo się w meczu drugiej rundy Wimbledonu, Kamil Majchrzak. Polak rozpoczął z przytupem, w pierwszej partii Zachary Svajda został przez naszego internacjonała ograny 6:2, ale już w kolejnym secie zaczęły się schody.

Kamil Majchrzak bardzo krytyczny wobec siebie po porażce

Batalia naszego tenisisty z Amerykaninem trwała w pełnym słońcu niespełna trzy godziny, a o wszystkim decydował piąty set, wygrany przez przeciwnika 6:3. Szybciej zakończyła się tylko pierwsza odsłona tego spotkania.

- Dużo było takich momentów na przestrzeni spotkania. Najbardziej ubolewałem nad drugim setem, gdy po pierwszej utracie serwisu odłamałem się, ale dawno w gorszy sposób ponownie nie oddałem mojego podania. Gdybym w tym secie grał równiej i dociągnął do tie-breaka, a w nim potencjalnie wygrał, to uważam, że zupełnie inaczej rozłożyłoby układ sił - analizował notowany na 45. miejscu w rankingu ATP Polak.

Smutek i rozczarowanie Majchrzaka były tym większe, że na najstarszy wielkoszlemowy turniej przyjechał opromieniony wydarzeniami w zawodach rangi "250". W 's-Hertogenbosch zdobył swój premierowy tytuł w głównym cyklu ATP, pokonując na koniec trzech rywali z TOP 10. W dodatku, to właśnie przed rokiem w Londynie, ustanowił swój dotąd życiowy wynik - czwartą rundę.

- Rok temu w innej atmosferze przyjechałem na Wimbledon, bo nie wygrałem meczu na trawie i w tamtym okresie przegrałem siedem spotkań z rzędu. W tym roku, jakby nie patrzeć, wygrałem właśnie "250" i zagrałem dziewięć spotkań na trawie, co jest nieocenione na tej nawierzchni. W cząstce sezonu, która jest bardzo krótka, byłem ograny, grałem dobrze i przyjechałem pewny siebie - przyznał Majchrzak.

Całe spotkanie z Kamilem upłynęło pod znakiem rozliczania się przez zawodnika z tego, co miało miejsce na korcie. Jednak, z myślą o przyszłości, naturalnie wciąż widzi także świetlane perspektywy. - Mimo, że jestem trochę bardziej wiekowym zawodnikiem, mam mnóstwo rzeczy, nad którymi mogę się rozwijać. Ten pojedynek obnażył kilka z tych rzeczy. Staram się być jak najbardziej zadaniowy i patrzeć w przód - zaznaczył podopieczny Christophera Kasa.

Z Wimbledonu - Artur Gac

Kamil Majchrzak Dave Shopland East News

Kamil Majchrzak ANP Newspix.pl





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