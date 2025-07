Sabalenka reaguje na wyznanie gwiazdy. "Jeśli będzie to trzymać, to może go zniszczyć"

Alexander Zverev odpadł we wtorek w 1. rundzie Wimbledonu. Przegrał z Francuzem Arthurem Rinderknechem po pięciu zaciętych setach. Na konferencji prasowej padło pytanie, które mocno go otworzyło. Brzmiało: "Co teraz wydaje się inne w porównaniu do tego, kiedy dotarłeś do finału w Australii? Czy to kwestia fizyczna? Mentalna?".

Niemiec wtedy zdecydował się na emocjonalne wyznanie. - Powiedziałbym, że bardziej mentalna. Czasami czuję się bardzo samotny. Walczę od czasu Australian Open. Po prostu nie wiem, próbuję znaleźć sposoby, aby wydostać się z tej dziury. Ciągle do niej wracam. Generalnie rzecz biorąc, czuję się teraz dość samotny w życiu, co nie jest zbyt przyjemnym uczuciem - powiedział wprost.

Alexander Zverev ma problemy. Sabalenka, Rublow i Raducanu odnieśli się do sprawy

- Może po raz pierwszy w życiu prawdopodobnie będę potrzebował terapii. Przeszedłem przez wiele trudności w mediach i w życiu ogólnie. Nigdy wcześniej nie czułem się tak pusty. Po prostu brakuje mi radości we wszystkim, co do. Nie chodzi koniecznie o tenisa. Po prostu brakuje mi radości również poza tenisem. Nawet gdy wygrywam mecze, jak w Stuttgarcie czy Halle, to niekoniecznie jest to uczucie, które miałem kiedyś. Kiedy byłem szczęśliwy i czułem motywację do dalszego działania. Teraz tego nie mam. Po raz pierwszy w życiu to czuję - dodał, podtrzymując głowę lewą dłonią. Był i zmęczony, i przybity.

Na jego słowa reagują koleżanki i koledzy z touru. - Tenis to bardzo wymagający psychicznie sport. Doświadczenie nauczyło mnie, że należy starać się otaczać dobrymi ludźmi - zaznaczyła Emma Raducanu. Głos zabrał też Andriej Rublow, który niedawno także mówił o własnych problemach mentalnych.

Szczerze mówiąc, to nie ma to nic wspólnego z tenisem, Alexander kocha ten sport. Ostatecznie tenis jest tylko wyzwalaczem. To coś w tobie, z czym musisz sobie poradzić. To zdarza się każdemu

Zareagowała też Aryna Sabalenka. - Miałam terapeutę przez jakieś 5 lat. Przestałam z nim pracować może w 2022 roku. To naprawdę szaleństwo słyszeć coś takiego od takiej osoby jak Alexander, ponieważ otaczał się rodziną. Myślę, że naprawdę ważne jest, aby otwarcie mówić o tym, z czym się zmagasz. Zwłaszcza jeśli masz rodzinę, możesz powiedzieć jej, co czujesz. Istotne jest, aby być otwartym i mówić o tym, czego doświadczasz. Jeśli będziesz to trzymać w sobie, to cię zniszczy - powiedziała na swojej konferencji.

- Myślę, że po prostu musi być trochę bardziej otwarty. Nie tylko na siebie, ale także na swoją rodzinę, zespół, aby każdy był świadomy tego, co dzieje się w jego umyśle. To jest najważniejsze. To najlepsza rada, jaką mogę dać Saszy. Ja i mój zespół zawsze dużo rozmawiamy. Dlatego nie potrzebuję terapeuty. Mam swój zespół. Rozmawiamy o wszystkim. Wiem, że mnie nie osądzą. Nie będą mnie obwiniać. Po prostu to zaakceptują i przepracujemy to - zakończyła.

Rozwiń

***

W przypadku potrzeby udzielenia pomocy lub rozmowy z psychologiem, skorzystaj z jednego z poniższych numerów telefonów:

Czynny całodobowo, 7 dni w tygodniu telefon Centrum Wsparcia dla Osób Dorosłych w Kryzysie Psychicznym - 800 702 222

Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka - 800 121 212

Możesz też odwiedzić stronę centrumwsparcia.pl, gdzie znajduje się grafik dostępnych specjalistów: lekarzy psychiatrów, prawników i pracowników socjalnych.

W przypadku, gdy potrzebna jest natychmiastowa interwencja, zadzwoń na numer alarmowy 112.

Polsat Sport Polsat Sport

Alexander Zverev przegrał z Francisco Cerundolo w czwartej rundzie turnieju ATP Masters 1000 w Madrycie Jose Breton / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP

Alexander Zverev Takuya Matsumoto / Yomiuri / The Yomiuri Shimbun via AFP AFP

Adndriej Rublow AFP