Sabalenka przebita. Chwalińska poszła va banque. Jest nagranie

Tomasz Brożek

Tomasz Brożek

Organizatorzy Wimbledonu przed startem wielkoszlemowej imprezy nie przestają nas raczyć humorystycznymi nagraniami z udziałem gwiazd, które wystąpią na londyńskiej trawie. Na ostatnim z nich na tle reszty stawki wyróżniła się... Maja Chwalińska, która w kulinarnej kwestii zagrała "va banque". Ba, można pokusić się wręcz o stwierdzenie, że znacząco przebiła całą stawkę, z Aryną Sabalenką i Novakiem Djokoviciem na czele.

Maja Chwalińska w żółtej koszulce odbijająca piłkę, Aryna Sabalenka w białym stroju przy żywopłocie na Wimbledonie.
Wimbledon. Na zdjęciu Maja Chwalińska i Aryna SabalenkaMUSTAFA YALCIN / ANADOLU / Anadolu via AFP / x.com @WimbledonAFP

Wimbledon oficjalnie rozpocznie się już za 3 dni, w poniedziałek 29 czerwca. Organizatorzy londyńskiej imprezy już od jakiegoś czasu dbają jednak o to, by odpowiednio podgrzać atmosferę i pobudzić zainteresowanie, przybliżając kibicom sylwetki gwiazd, które wystąpią na tamtejszych kortach. I pokazując je także z mniej znanej, humorystycznej strony.

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W tym celu publikują w sieci serie nagrań, na których zawodniczki i zawodnicy otrzymują często dość nieoczywiste pytania. Takie jak to ostatnie, dotyczące... ulubionego kształtu makaronu.

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Tenisiści podeszli do sprawy z uśmiechem, serwując jednak przy tym konkretne odpowiedzi.

- Penne, penne! - stwierdził Novak Djoković.

- Spaghetti - powiedziała Aryna Sabalenka. A na taki sam wybór postawiła także Anastazja Potapowa.

Spory dylemat miała natomiast Marta Kostiuk. - To tak naprawdę zależy od sosu. Fusilli albo rigatoni - orzekła.

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Jako ostatnia na nagraniu pojawiła się... Maja Chwalińska. I ze względu na jej odpowiedź trudno się temu dziwić. Z przymrużeniem oka można bowiem stwierdzić, że Polka zagrała "va banque", przebijając całą stawkę.

Każdy makaron jest dobry
powiedziała

Przypomnijmy, że nasza finalistka tegorocznego Rolanda Garrosa zagra w głównej drabince Wimbledonu dzięki otrzymanej od organizatorów "dzikiej karcie" i będzie rozstawiona z numerem "20". A cały tenisowy świat będzie patrzył na nią zastanawiając si nad tym, czy nasza reprezentantka zdoła choćby po części powtórzyć swój wspaniały występ z Paryża.

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Maja ChwalińskaTomasz Jastrzebowski/REPORTEREast News
Zawodniczka tenisowa w dynamicznej pozie z wyraźnie widocznymi emocjami, trzymająca rakietę tenisową i ubrana w sportowy strój, na tle zamazanego stadionu.
Aryna Sabalenka Artur Widak / ANADOLU / Anadolu via AFPAFP


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