Sabalenka przebita. Chwalińska poszła va banque. Jest nagranie
Organizatorzy Wimbledonu przed startem wielkoszlemowej imprezy nie przestają nas raczyć humorystycznymi nagraniami z udziałem gwiazd, które wystąpią na londyńskiej trawie. Na ostatnim z nich na tle reszty stawki wyróżniła się... Maja Chwalińska, która w kulinarnej kwestii zagrała "va banque". Ba, można pokusić się wręcz o stwierdzenie, że znacząco przebiła całą stawkę, z Aryną Sabalenką i Novakiem Djokoviciem na czele.
Wimbledon oficjalnie rozpocznie się już za 3 dni, w poniedziałek 29 czerwca. Organizatorzy londyńskiej imprezy już od jakiegoś czasu dbają jednak o to, by odpowiednio podgrzać atmosferę i pobudzić zainteresowanie, przybliżając kibicom sylwetki gwiazd, które wystąpią na tamtejszych kortach. I pokazując je także z mniej znanej, humorystycznej strony.
W tym celu publikują w sieci serie nagrań, na których zawodniczki i zawodnicy otrzymują często dość nieoczywiste pytania. Takie jak to ostatnie, dotyczące... ulubionego kształtu makaronu.
Tenis: Wimbledon. Kulinarne wybory gwiazd tenisa
Tenisiści podeszli do sprawy z uśmiechem, serwując jednak przy tym konkretne odpowiedzi.
- Penne, penne! - stwierdził Novak Djoković.
- Spaghetti - powiedziała Aryna Sabalenka. A na taki sam wybór postawiła także Anastazja Potapowa.
Spory dylemat miała natomiast Marta Kostiuk. - To tak naprawdę zależy od sosu. Fusilli albo rigatoni - orzekła.
Jako ostatnia na nagraniu pojawiła się... Maja Chwalińska. I ze względu na jej odpowiedź trudno się temu dziwić. Z przymrużeniem oka można bowiem stwierdzić, że Polka zagrała "va banque", przebijając całą stawkę.
Każdy makaron jest dobry
Przypomnijmy, że nasza finalistka tegorocznego Rolanda Garrosa zagra w głównej drabince Wimbledonu dzięki otrzymanej od organizatorów "dzikiej karcie" i będzie rozstawiona z numerem "20". A cały tenisowy świat będzie patrzył na nią zastanawiając si nad tym, czy nasza reprezentantka zdoła choćby po części powtórzyć swój wspaniały występ z Paryża.