Sabalenka już bez wyjścia. Jej zmora dopięła swego. 11-9 w tie-breaku, niebywała końcówka

Później 27-latka mogła spoglądać na to, z kim przyjdzie jej się zmierzyć w półfinale. Jedną z tenisistek, które prezentowały się na drugim co do wielkości obiekcie, była Amanda Anisimova. Białorusinka ma negatywny bilans z Amerykanką, wynosi on 3-5. Ostatnio poprawiła go nieco, pokonując reprezentantkę USA w czwartej rundzie Roland Garros. Sabalenka nie ma wyjścia - jeśli chce awansować do finału Wimbledonu, będzie musiała odnieść czwarte zwycięstwo. A to dlatego, że zawodniczka ze Stanów Zjednoczonych też zameldowała się w najlepszej "4". W końcówce pojedynku z Anastazją Pawluczenkową dostarczyła sobie jednak sporej dawki nerwów.