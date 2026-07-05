Aryna Sabalenka podjęła natychmiastową decyzję, w jednej chwili po zakończeniu meczu z Naomi Osaką meldując się na konferencji prasowej. Jeszcze dobrze nie zeszła z kortu, a już była pośród dziennikarzy.

Sabalenka: Zostałam zdominowana, to dziwne uczucie

Jeden z reporterów, który widział przechodzącą przez pomieszczenie medialne zrelacjonował, że przemknęła jak chmura gradowa. Nie sposób się jednak dziwić, Sabalenka miała wrażenie, że w końcu w tym roku "przeprosi się" z nielubianą przez siebie trawą. Nic podobnego.

Ból był tym większy, że trzy ostatnie mecze z Osaką w tym sezonie padły łupem Białorusinki. Różnica była jednak znacząca, wszystkie odbyły się na innej nawierzchni. Czy w takim razie większą rolę odegrała trawa czy poziom prezentowany przez Japonkę?

- Myślę, że to połączenie obu tych czynników. Nie grałam najlepiej, a ona prawdopodobnie zagrała swój najlepszy tenis. Czasami tak bywa. Czasami wychodzisz na kort, robisz wszystko, co w twojej mocy, a mimo to przegrywasz. Oczywiście nie jestem zadowolona. Brawo dla Naomi. Życzę jej wszystkiego dobrego - z klasą zachowała się liderka rankingu WTA.

Białorusinka gorzko zażartowała, że po takim meczu nie czuje żadnych emocji. - Wiem po prostu, że potrafię radzić sobie ze sobą znacznie lepiej niż w zeszłym roku. Oczywiście, jeśli liczyliście na coś naprawdę zabawnego, to nic z tego. Pewnie będę odpowiadać krótko. Spieprzyłam sprawę w tym roku. W przyszłym spróbuję wypaść lepiej - zapowiedziała.

A gdy przywołano jej słowa wypowiedziane chwilę wcześniej o tym, że czuła się zdominowana przez Osakę, krótko odparła: - To dziwne uczucie.

28-latka, której najlepszym wynikiem w Londynie pozostaje ćwierćfinał z 2019 roku, bardzo krytycznie oceniła wszystko, co w niedzielę zaprezentowała w starciu z byłą numer jeden światowego rankingu.

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- Tego dnia z niczego nie mogę być zadowolona. Muszę jednak przyznać, że było kilka momentów, w których mogłam całkowicie stracić panowanie nad sobą. Ale szanowałam nawierzchnię i kolejne zawodniczki, które będą na niej grać, więc naprawdę dobrze się powstrzymywałam - stwierdziła, nawiązując do tego, że w kilku momentach poskromiła swoje nerwy. I zamiast wyładować agresję na Bogu ducha winnej nawierzchni, sobie nie szczędziła razów.

Z Londynu - Artur Gac

Aryna Sabalenka KENTARO TOMINAGA AFP

Naomi Osaka KIRILL KUDRYAVTSEV AFP





Aryna Sabalenka - Naomi Osaka. Skrót meczu. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport