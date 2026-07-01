Są nowe wieści ws. urazu Chwalińskiej. Czarny scenariusz, to już koniec
Maja Chwalińska już po pierwszym spotkaniu pożegnała się z singlowymi zmaganiami na tegorocznym Wimbledonie. Polka niestety doznała również urazu stawu skokowego, który zaniepokoił polskich kibiców. Nasza rodaczka planowała zagrać także w deblu, lecz we wtorkowy wieczór okazało się, że niestety będzie to niemożliwe. Przykrym komunikatem podzielił się klub sportsmenki. Powodem wycofania się jest wspomniana wyżej kontuzja.
Bohaterka niedawnego Rolanda Garrosa stolicę Wielkiej Brytanii będzie opuszczać podwójnie zmartwiona. Polce nie powiodło się w singlowym turnieju. Dodatkowo podczas starcia z niżej notowaną Mananchayą Sawangkaew nasza rodaczka zaliczyła nieprzyjemny upadek. Efekt? Lekkie skręcenie kostki. Miechowianka, pomimo bólu, dograła pojedynek do końca. Całkiem możliwy był ponadto późniejszy występ w deblu.
"Tak naprawdę już pod koniec drugiego seta zaczęły łapać mnie skurcze. Uważam, że to nie było czysto fizyczne, tylko złożyło się na to dużo rzeczy. Poza stresem i intensywnym czasem, także to, że nie odbyliśmy perfekcyjnego przygotowania do Wimbledonu" - tłumaczyła 24-latka na konferencji prasowej. "Zobaczę też, co będzie z kostką. Na razie jestem praktycznie po meczu" - wyznała z kolei w temacie rywalizacji u boku Sinji Kraus.
Wimbledon. Maja Chwalińska nie zagra w deblu. Oto komunikat klubu
Niestety Austriaczka oraz polscy kibice, po tym gdy przeczytają najnowszy komunikat klubu Mai Chwalińskiej, będą w smutnym humorze. "Maja Chwalińska wycofała się z rywalizacji w grze podwójnej podczas tegorocznego Wimbledonu z powodu lekkiego skręcenia kostki, którego nabawiła się podczas 1. rundy gry pojedynczej" - ogłosił BKT Advantage Bielsko-Biała. "Po konsultacji medycznej podjęto decyzję o rezygnacji z dalszego udziału w turnieju, aby uraz mógł się prawidłowo zagoić" - dodano.
Zdrowiem naszej rodaczki zajmują się obecnie specjaliści. "Zawodniczka rozpoczęła już leczenie i realizuje kompleksowy plan rehabilitacji pod opieką swojego zespołu medycznego. Jej stan będzie na bieżąco monitorowany, a do rywalizacji powróci, gdy w pełni wróci do zdrowia" - podsumowano. Z jednej strony spełnił się więc czarny scenariusz, ale z drugiej mowa o lekkim skręceniu kostki, co zostało wyraźnie podkreślone. Oznacza to, że pauza 24-latki nie powinna być zbyt długa.