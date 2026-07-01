Są nowe wieści ws. urazu Chwalińskiej. Czarny scenariusz, to już koniec

Bohaterka niedawnego Rolanda Garrosa stolicę Wielkiej Brytanii będzie opuszczać podwójnie zmartwiona. Polce nie powiodło się w singlowym turnieju. Dodatkowo podczas starcia z niżej notowaną Mananchayą Sawangkaew nasza rodaczka zaliczyła nieprzyjemny upadek. Efekt? Lekkie skręcenie kostki. Miechowianka, pomimo bólu, dograła pojedynek do końca. Całkiem możliwy był ponadto późniejszy występ w deblu.

"Tak naprawdę już pod koniec drugiego seta zaczęły łapać mnie skurcze. Uważam, że to nie było czysto fizyczne, tylko złożyło się na to dużo rzeczy. Poza stresem i intensywnym czasem, także to, że nie odbyliśmy perfekcyjnego przygotowania do Wimbledonu" - tłumaczyła 24-latka na konferencji prasowej. "Zobaczę też, co będzie z kostką. Na razie jestem praktycznie po meczu" - wyznała z kolei w temacie rywalizacji u boku Sinji Kraus.

Wimbledon. Maja Chwalińska nie zagra w deblu. Oto komunikat klubu

Niestety Austriaczka oraz polscy kibice, po tym gdy przeczytają najnowszy komunikat klubu Mai Chwalińskiej, będą w smutnym humorze. "Maja Chwalińska wycofała się z rywalizacji w grze podwójnej podczas tegorocznego Wimbledonu z powodu lekkiego skręcenia kostki, którego nabawiła się podczas 1. rundy gry pojedynczej" - ogłosił BKT Advantage Bielsko-Biała. "Po konsultacji medycznej podjęto decyzję o rezygnacji z dalszego udziału w turnieju, aby uraz mógł się prawidłowo zagoić" - dodano.

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Zdrowiem naszej rodaczki zajmują się obecnie specjaliści. "Zawodniczka rozpoczęła już leczenie i realizuje kompleksowy plan rehabilitacji pod opieką swojego zespołu medycznego. Jej stan będzie na bieżąco monitorowany, a do rywalizacji powróci, gdy w pełni wróci do zdrowia" - podsumowano. Z jednej strony spełnił się więc czarny scenariusz, ale z drugiej mowa o lekkim skręceniu kostki, co zostało wyraźnie podkreślone. Oznacza to, że pauza 24-latki nie powinna być zbyt długa.

Maja Chwalińska Marcin Golba AFP

Maja Chwalińska KIRSTY WIGGLESWORTH East News

Maja Chwalińska - finalistka tegorocznego Rolanda Garrosa Aliaksandr Valodzin/East News East News





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