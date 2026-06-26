Rywalka Świątek publicznie upokorzona. W jej obronie stanęły światowe legendy

Łukasz Żurek

Łukasz Żurek

Dzisiaj taka historia nie miałaby się prawa wydarzyć. Ale jeszcze kilkanaście lat temu nikt nie był w stanie temu zapobiec. Nagłośniony przez media przypadek szykanowania Taylor Townsend wywołał w świecie tenisa prawdziwą burzę. Najbliższa rywalka Igi Świątek była szantażowana przez amerykańską federację: schudnie i nabierze zgrabnej sylwetki albo zostanie odcięta od finansowania.

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Iga Świątek zagra w I rundzie Wimbledonu z Taylor Townsend (na małym zdj.) AFP

W piątek rozlosowano drabinki turniejów singlowych tegorocznego Wimbledonu. Tytułu wśród pań broni Iga Świątek. W turnieju startującym 29 czerwca jej pierwszą rywalką będzie Taylor Townsend.

Nie każdy pamięta, że przed kilkunastoma laty Amerykanka stała się ofiarą paskudnego szantażu. Nie poddała się jednak. Sprawę nagłośniono w mediach, a po stronie pokrzywdzonej stanęły legendy światowego tenisa.

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Był rok 2012, gdy w roli agresora wystąpiła Amerykańska Federacja Tenisowa (USTA). 16-letnia wówczas Taylor otrzymała klarowny komunikat: albo schudnie i popracuje nad uzyskaniem sportowej sylwetki, albo jej wielkoszlemowe starty przestaną być finansowane.

Trzeba wiedzieć, że chodziło o zawodniczkę, która wygrała właśnie juniorski Australian Open (singiel i debel) oraz Wimbledon (debel). Dzięki temu wskoczyła na szczyt światowego rankingu w swojej kategorii wiekowej. W takim momencie z całą mocą uderzyło w nią coś, co definiowano wtedy jako "body shaming".

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Szef USTA, Patrick McEnroe, zażądał stanowczo, by Taylor zrezygnowała ze startu w US Open i skupiła się na treningu redukującym wagę. Wtedy wojnę krajowej federacji wypowiedziała matka tenisistki - Shelia Townsend. Nagłośniła sprawę w mediach, wywołując w ten sposób potężną burzę.

W obronie amerykańskiej nastolatki stanęły m.in. Martina Navratilova, Serena Williams i Lindsay Davenport. W efekcie udało się uzbierać fundusze na start w US Open. A tam Taylor sięgnęła po tytuł w grze podwójnej.

Krytykowana bez pardonu USTA zwróciła zawodniczce część pieniędzy, ale finalnie McEnroe stracił stanowisko.

Co ciekawe, w 2021 roku... Townsend sama zdecydowała się na drastyczną redukcję wagi. Po urodzeniu syna narzuciła sobie katorżniczą dietę. W jej wyniku schudła aż 43 kilogramy w ledwie 10,5 miesiąca.

Efekt? Jest pierwszą tenisistką-mamą w historii, której udało się dotrzeć na szczyt rankingu WTA klasyfikującego deblistki. A na koncie ma trzy tytuły wielkoszlemowe. Po wszystkie sięgnęła, grając u boku Czeszki Kateriny Siniakovej.

Mecz Świątek - Townsend zaplanowano na najbliższy wtorek. Początek - nie przed 14:30. Relacja live z tego spotkania w sportowym serwisie Interii.

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Tenisistka w różowej sukience i opasce odbija piłkę rakietą na korcie ziemnym w trakcie meczu.
Taylor TownsendDOMENICO CIPPITELLIAFP
Tenisistka w czarnej sukience z ognistym motywem na spódnicy, pochylona do przodu z zaciśniętą pięścią i wyrazem triumfu lub ogromnych emocji na twarzy na korcie tenisowym.
Taylor TownsendCLIVE BRUNSKILL / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFPAFP
Tenisistka w białej koszulce bez rękawów i fioletowej czapce z daszkiem trzyma ręcznik i wskazuje palcem w dół, wydaje się być zaangażowana w rozmowę; w tle rozmazane, niebieskie elementy kortu tenisowego.
Iga ŚwiątekElla Ling/ShutterstockEast News


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