Ten mecz należał w zupełności do Igi Świątek . W finale Wimbledonu nie zostawiła Amandzie Anisimovej żadnych złudzeń, pokonując ją 6:0, 6:0 w niespełna godzinę i pewnie sięgając po trofeum za zwycięstwo w londyńskim Wielkim Szlemie. Po wszystkim Polka pobiegła na trybuny, by odebrać gratulacje od swojego zespołu oraz najbliższych: taty i siostry.

Następnie, już z nagrodą dla królowej Wimbledonu, stanęła przed mikrofonem i powiedziała kilka słów do zgromadzonej na Korcie Centralnym publiki. "To wydaje się dla mnie absolutnie surrealistyczne w tym momencie, jeszcze do mnie nie dociera, nigdy nawet o tym nie marzyłam" - mówiła.